"Ценю сумасшедшие поступки": Кухар проговорилась о лучшем подарке от мужчины и своем идеале

Фото: Екатерина Кухар и Александр Стоянов (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Прима-балерина рассказала, как привыкла праздновать день рождения

Украинская прима-балерина и судья Танцев со звездами Екатерина Кухар отметила 18 января свой день рождения – артистке исполнилось 38 лет. Муж звезды Александр Стоянов трепетно поздравил любимую женщину со знаменательной датой и в который раз публично признался ей в своих чувствах. Сама же именинница накануне праздника рассказала в интервью изданию НВ Style о женском и мужском идеале, а также о ярких и запоминающихся подарках от любимого.

Так получилось, что много лет подряд прима-балерина отмечает свой день рождения во Франции, куда приезжает на гастроли. Но работа ничуть не мешает ей насладиться праздником, который из года в год устраивает для нее любимый муж.

"Я уже на протяжении 10 лет каждый свой день рождения встречаю во Франции, и всегда мой муж для меня его делает каким-то ярким и красочным. В прошлом году я встречала свой день рождения на сцене, в позапрошлом году это был Париж и ресторан возле Эйфелевой башни", - поделилась она.

Фото: Екатерина Кухар и Александр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Что касается подарков, то тут Екатерина предпочитает оригинальные презенты, сделанные с искренним посылом и способные вызвать незабываемые эмоции.

"Я люблю памятные подарки, подарки с эмоциональной историей и это может быть все что угодно: картины, фарфоровые статуэтки, ювелирные украшения, машины, квартиры, я же женщина… Но больше всего я ценю от мужчин "сумасшедшие" поступки… Преодоление, так сказать, самого себя, того чего они сами от себя никак не ожидают", - признается звезда.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Екатерина также имеет собственный взгляд на женский идеал. Для нее безупречная женщина – многогранная натура, которая умеет сочетать в себе нежность, мудрость, легкость и сексуальность.

"Идеальная женщина для каждого мужчины, наверное, своя. Но для меня — это женственность, мудрость, нежность, изысканность, сексуальность, темперамент, легкость, воздушность. У женщины обязательно должно быть хорошее настроение и она должна хорошо реагировать на юмор. С ней вообще по жизни должно быть комфортно, легко и весело. Она должна быть многогранная в своем внутреннем мире, чтобы мужчине никогда не было с ней скучно и было о чем помолчать", - рассказала прима-балерина.

Фото: Екатерина Кухар и Александр Стоянов (instagram.com/stoianov_aleksandr)

У судьи Танцев со звездами также имеются собственные взгляды и на мужской идеал. Она перечислила качества, которыми, по ее мнению, должен обладать представитель сильного пола.

"Самое сексуальное, что может быть в мужчине это его ум и интеллект. Запах и чувство юмора. Щедрость, снисходительность и самоотверженность по отношению к своей любимой женщине", - убеждена Екатерина.

Напомним, что Екатерина Кухар и ее муж раскрыли пикантные подробности о своих отношениях.