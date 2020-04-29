Царевна-лебедь: лучезарная Джамала очаровала нежным образом в платье-халате

Беременная Джамала даже на домашней изоляции старается выглядеть стильно и красиво. Певица наконец нашла время хорошенько перебрать свой гардероб - в некоторых нарядах звезда устраивает яркие и эффектные домашние фотосессии, а часть решила продать ради благотворительности. На вырученные средства исполнительница решила покупать украинским медикам защитные костюмы и призвала фанов следовать ее примеру и придерживаться осознанного потребления. Артистка показала новые яркие кадры в своем Instagram и заодно порадовала поклонников хорошей новостью.

Джамала примерила нежное и женственное платье-халат черного цвета с очаровательным принтом в виде белых лебедей. Она дополнила лук сияющим макияжем и ожерельем-чокером и позировала, сидя у фортепиано и лучезарно улыбаясь.

Отметим, что наряд мило подчеркнул заметно округлившийся животик певицы, которая вскоре станет мамой во второй раз.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Артистка пообещала фанам интересный вечер - она планирует устроить домашний онлайн-концерт, а также отвечать на вопросы.

"Сьогодні ввечері відбудеться справжній домашній live! Підготувала для вас особливі танцювальні треки. Це буде незвичайний концерт. Я не тільки співатиму для вас, ще й буду відповідати на запитання @skazochnuy_lishay ⠀Давайте сьогодні будемо разом вдома! Починаємо о 20.00. Онлайн-концерт транслюватиметься на youtube-каналі @slukh.media", - анонсировала Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники оставили беременной певице множество восхищенных комплиментов и признались, что с нетерпением ждут ее выступления.

Ждууууу. Какая Вы красавица, беременность Вас так окрыляет, Вы словно парите над землей

Солнечная

Ой, така красунечка...! Просто сяєте якимось внутрішнім світлом! Милуюся.!

Ждём с нетерпением сегодняшний вечер!

Яка ви гарненька. Буде хлопчик？

Какая же красоточка, беременность к лицу очень:) Такая женственная

Клааасс, спасибо)

ви найчарівніша Джа

Дуже красива. Вагітність вам дуже лічить.

Супер ждем

Джамала, ви еталон краси

7 одинаковых фотографий. Когда не смогла выбрать одну, потому что красотка и везде хорошо получилась

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала умилила вокальным талантом двухлетнего сына Эмира-Рахмана.