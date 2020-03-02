Она была трудяжка: мама Насти Каменских рассказала о детстве дочери

Настя Каменских с мамой (фото: instagram.com/kamenskux)

Мама Насти невероятно гордится своей звездной дочкой

Настя Каменских построила успешную музыкальную карьеру в Украине, а сейчас покоряет Латинскую Америку. С журналистами программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», мама певицы Лидия Каменских поделилась подробностями воспитания будущей звезды.

О кудрях, как у Насти Каменских, мечтают тысячи девушек. Эффектная прическа – это у них семейное. Но мама популярной певицы признается – когда-то ненавидела свои волосы.

«Я родилась в селе, думала: «Боже, приеду в Киев и сразу себе уровняю эти волосы». Где-то я их ненавидела. В детстве они были длиннее и их было еще больше, это сейчас уже меньше. А потом поняла, что это удобно. Пока другие что-то там делают, я встала, покрутила-покрутила и все – прическа», – поделилась Лидия Каменских в эфире канала «Украина».

С певицей Аллой Кудлай мама звезды дружит много лет. Они познакомились во время работы в хоре Веревки. Обе утверждают, что за это время они ни разу серьезно не поссорились. Кроме того, у них много общего.

«Я выходила замуж, когда Насте уже было 3 годика, – говорит Лидия Петровна. – Мы жили вместе, а свадьбу надо же было сделать. Муж был нашим конкретным директором. Такая у нас с Аллочкой судьба – наши мужья на 16 лет старше, и мы обе Петровны. Поэтому у нас такая идеальная дружба».

Алла Кудлай и Лидия Каменских (фото: пресс-служба певицы)

Но когда дочь подросла, перед женщиной встал непростой выбор – либо сцена, либо воспитание Насти, будущей звезды NK. И она выбрала второе.

«Я родила Настеньку и через полтора года снова вышла в хор. Мы тогда очень много гастролировали, а моя мама уже была пожилого возраста. Было трудно, мне нужно было Настей заниматься», – вспоминает Лидия Каменских в программе «Зірковий шлях».

Лидия Петровна говорит: успех NK ее не очень удивил, потому что Настя с детства знала, чего хочет.

«Она была трудяжка – школа, музыкальная школа, на балет я ее просто для развития отдала. Уже сейчас она шутит, что лучше бы я ее тогда отдала на спорт, – рассказывает женщина и утверждает, что взлет карьеры дочери в Латинской Америке – это результат ее неутомимого труда. – Это же Настя – она ​​себе ставит цель и идет к ней. Она молодец, с детства такая. Вот сказала, что выучит язык – и выучила. Она мне очень благодарна, что мы ее отправили в Италию, она знает итальянский. Конечно, языки разные, но немножечко похожи, поэтому ей легче было».

Напомним, ранее мама Насти Каменских рассказала, какими блюдами балует дочку и зятя.