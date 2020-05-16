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Было трудно глубоко вдохнуть: Надя Дорофеева рассказала об опыте, изменившем ее жизнь

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.05.2020 - 15:27
Было трудно глубоко вдохнуть: Надя Дорофеева рассказала об опыте, изменившем ее жизнь
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица рассказала об уникальной практике от стресса

Надя Дорофеева старается быть с поклонниками максимально искренней и открытой. Она делится своими эмоциями и знаковыми событиями в жизни, показывает гардероб, рассказывает о личном опыте и дает советы. Надя решила рассекретить список своих полезных привычек и призналась, что делает ее счастливой и вдохновляет. Так, она уже перечислила ежедневные мелочи, задающие тон ее дню, а в этот раз решила рассказать о полезном навыке, которым обзавелась на карантине – медитация.

Артистка успела оценить прелести этого особого вида релакса и духовной практики, гармонизирующей тело и сознание. Она сопроводила текст "постельным" фото, на котором засветила стройные ножки.

"Мы все живем в век тревожности. И чувство душевного равновесия меня посещает слишком редко. А успокоительные пить как бы можно, но сколько можно. Так у меня появилась медитация. Все кто практикует – знают, как сильно это меняет вашу жизнь. Все началось с тренировки с Александрой Годяевой. Это была медитация в движении. Помню, как поняла, что совсем не дышу. Все время в зажиме. Трудно было глубоко вдохнуть, и только под конец занятия я почувствовала полное расслабление. Классное чувство", – призналась она.

Было трудно глубоко вдохнуть: Надя Дорофеева рассказала об опыте, изменившем ее жизнь

Надя Дорофеева

"Потом во время карантина я скачала специальную программку и понеслось.Теперь каждую ночь я засыпаю с медитацией. Засыпаю достаточно быстро. Мозг и тело расслабляются. Периодически делаю утренние медитации для начинающих .Дышу. Длится она всего 10-15 минут, но действует круто, уравновешивает и вдохновляет!" - поделилась Надя.

Ранее Надя Дорофеева в откровенном интервью рассказала о конфликтах с мужем Владимиром Дантесом и прокомментировала слухи о своей беременности. Она вспомнила, как трансформировались ее отношения с любимым на протяжении всего периода совместной жизни.

Автор: Аня Бойчук

Теги Новости Украины Надя Дорофеева
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