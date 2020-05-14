Тростинка: Даша Астафьева соблазняет волнительными изгибами в топе и лосинах

Даша Астафьева – обладательница точеной фигуры с волнительными изгибами. Не даром девушка долгое время была звездой Playboy, ее горячие и смелые образы на сцене запомнились поклонникам надолго, а жаркие танцы не оставляют равнодушными никого. Артистка следит за фигурой, а в качестве физической активности предпочитает йогу, хотя, по ее словам, уже давно не практиковалась. На карантине Даша решила вернуться к забытой практике и устроила тренировку на террасе загородного дома.

Так, Даша облачилась в спортивный плотный и удобный топ лилового оттенка и лосины в тон. Она позирует босая и принимает различные асаны. Также певица расположилась на лужайке, расстелила специальный коврик для занятий и сделала перед камерой целый комплекс упражнений.

Певица выглядит стройной и подтянутой. Она демонстрирует плоский животик, стройные ноги и осиную талию. Даша призналась, что возвращается в йогу. И дается ей это пока сложно.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Поклонников артистки впечатлили ее внешний вид, они отметили, что фигура звезды была и остается предметом восхищения.

Красотка

Дашуль, ты такая умничка

Красивая Даша

Кто-то совсем худышь

Тростинка

Ох красивая йогиня!

Такая фигура

Невероятная

Даша, фигура прекрасна

Какая красивая!

Скриншот комментариев

Ранее Даша Астафьева полностью обнажилась ради горячего фотосета.34-летняя звезда позирует показала аппетитные формы во время фотосессии в арт-отеле во Львове.