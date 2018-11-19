Трогательный рождественский ролик с Элтоном Джоном стал хитом сети

Видео: John Lewis & Partners Christmas Ad 2018 (youtube.com/John Lewis & Partners)

Знаменитый британский певец Элтон Джон снялся в трогательном рождественском ролике, который выпустила сеть универсальных универмагов John Lewis & Partners.

В начале ролика одинокий Элтон Джон сидит за роялем в доме, полном рождественских украшений. Певец еще какое-то время молча думает, после чего начинает играть свою композицию Your Song, которая вошлав список "500 величайших песен всех времен" от журнала Rolling Stone.

Скриншот с видео (youtube.com/John Lewis & Partners)

Под эту песню показывают важные моменты в жизни и музыкальной карьере певца.

В самом конце показан маленький Элтон, которому подарили на Рождество фортепиано, что, согласно задумке творцов ролика, определило его дальнейшую судьбу.

"Некоторые подарки иногда больше чем просто подарок", - гласит надпись в конце ролика.

Скриншот с видео (youtube.com/John Lewis & Partners)

"В этом году история посвящена силе подарка. И как этот подарок вдохновил, изменил и повлиял на жизнь маленького мальчика. Этим маленьким мальчиком оказался Элтон Джон. Фильм начинается в наши дни и история показывается в хронологическом порядке в течение всей жизни Элтона вплоть до момента рождественского утра, когда он получил специальный подарок, который изменил его жизнь", – говорится в описании к видео.

Скриншот с видео (youtube.com/John Lewis & Partners)

Всего за несколько дней видео собрало более 8,8 миллионов просмотров на YouTube. А критики уже успели назвать эту работу лучшей рождественской кампанией 2019.

Напомним, новая песня Imagine Dragons под названием Bad liar стала хитом в сети.

Мы также писали о том, что в сети обсуждают "взрывной" концерт Стинга в Киеве.14 ноября мировая легенда Стинг и американский регги-исполнитель Шэгги "взорвали" киевский Дворец спорта. Несмотря на рекордно высокие цены на билеты, в зале собралось несколько тысяч фанатов Стинга.

Кстати, Элтон Джон рассказал о последних днях Фредди Меркьюри. По словам Элтона, Фредди Меркьюри рассказал ему, что болен СПИДом после нескольких дней, как узнал диагноз. Музыканты были хорошими друзьями.

Видео: РБК-Украина