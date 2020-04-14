Три раза в неделю спорт: Дорофеева возле бассейна похвасталась идеальными ножками

Карантин из-за коронавируса стал настоящим испытанием для украинцев. При этом украинские селебритис пострадали едва ли не больше всех. Ведь концерты и презентации отменены, вечеринки также. К примеру, Оля Полякова неоднократно жаловалась фолловерам, что еще немного — и артистам придется искать какие-то другие источники заработка. В то же время знаменитости пытаются найти хоть какие-то “плюсы” карантинной жизни. Надя Дорофеева нашла для себя такие. Экс-солистка “Время и Стекло” подчеркнула, что наконец-то плотно взялась за изучение английского. А также стала тренироваться чаще! И уже видны первые результаты.

Так, на своей instagram-страничке Дорофеева решила подвести итоги месяца карантина.

Например, Надя уже привыкла не выходить из дома. Все рабочие вопросы она решает дома. И самое главное — у нее появился выходное день!

“Я ни разу не выходила из дома. И знаете что? Я привыкла. У меня полное ощущение рабочих дней, только с разницей в том, что теперь всё режимно, а в воскресенье — выходной, раньше выходных у меня не было”, — признается Дорофеева.

Также певица похвасталась новыми достижениями.

“Теперь моя работа выглядит по-другому: 3 раза в неделю спорт, 3 раза в неделю английский. И кууууча всяких съемок, в домашних условиях!”

Что касается бытовых вещей, то по словам Нади, в домашних стенах есть хочется в два раза чаще.

“Готовить. Оказывается дома хочется кушать ПОСТОЯННО и часто! Не 2 раза, как раньше, а 3-4. А посуда... ооооо! Убирать, не каждый день конечно, но приходится”, — отмечает ДоДо.

Кстати, в начале новой недели Дорофеева записала для поклонников свою первую видео-тренировку на все группы мышц. Особенно такая тренировка поможет избавиться от складочек на боках!

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

И у всего этого есть еще один приятный бонус — много времени на творчество.

“А ещё творчество — попеть, пописать, вдохновиться, инстаграмчик, тик-ток, фейсбук, снять влог на YouTube-канал, прямые эфирчики там всякие, рабочие звонки в Zoom”, — перечисляет Надя.

“Созвон с друзьями и мамой. И ещё сериальчик там, фильмец один другой. Вот и вечерок, и ты как бы ни хрена не сделал. Отдыхать хорошо конечно, но я устала”, — подытожила Надя Дорофеева.

При этом свой пост певица дополнила расслабленным фото, позируя на стуле “на берегу” своего бассейна. И образ Нади вполне соответствует настроению ее нового поста. На Дорофеевой — домашняя серая футболка, короткие шортики. Согревает красотку синий реглан. А вот на ногах, вместо стильных кроссовок или гламурных туфлей, — тапочки-шлепки на длинные серые носки. В общем, Надя выглядит очень расслабленно и по-домашнему.

Фолловеры Нади также оставили отзывы под ее новым постом:

“На таком рабочем месте и я бы месяц не отказался работать”

“Блин я схожу с ума дома уже(( это уже месяц карантина”

“Надюша, очень понимаю тебя. Побыстрее бы это все закончилось!”

“Ну до холодильника ходить как смысл жизни)) Но спорт - это любовь, начала заниматься. Тапули и носки тоооооп))”

“Не отвыкай от работы)”

“Вот да, вообще нет свободной минуты, полностью себя загружаю)”

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, ранее Владимир Дантес рассказал об действенном способе укрепления отношений на карантине.