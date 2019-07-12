Травести-дива Монро устроила яркую фотосессию среди подсолнухов

Травести-дива Монро, как и многие другие украинские знаменитости, отправилась в Одессу, где 12 июля начинается известный и престижный кинофестиваль. Эпатажная артистка поехала туда на машине, а по дороге устроила красочную фотосессию в поле.

Одетая в оранжевые брюки и черную тунику Монро с удовольствием позировала среди цветущих подсолнухов. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и фирменным белокурым париком. Снимки получились очень живые и атмосферные.

Фото: травести-дива Монро (facebook.com/monroe.diva)

"Когда в Одессу на машине.Спасибо Elena Litvinenko за комфорт, а Наташа Медведева за удивительные кадры. Завтра ищите на красной дорожке #ОМКФ", - прокомментировала Монро.

Фото: травести-дива Монро (facebook.com/monroe.diva)

Подписчики восхищаются эффектными фото, а некоторые даже предлагают артистке встретиться в Одессе.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Атмосферно)))

Крутые фото!!!

Красотень

Красивая необыкновенно!!!

На ковре-самолёте?)

Очень круто!

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Просто и нереально

Да, урожайненько

Тут и увидимся

Скрнишот комментариев (facebook.com/monroe.diva)

Напомним, травести-дива Монро примерила образ выпускницы и рассказала о непростых школьных годах.

Ранее Монро поделилась красочными фото у океана в мини-платье и без макияжа.

Также сообщалось о том, что Монро впечатлила своей "магической трансформацией".