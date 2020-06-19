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Тот неловкий момент: Маша Ефросинина попала в конфуз из-за новой прически

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.06.2020 - 14:55
Тот неловкий момент: Маша Ефросинина попала в конфуз из-за новой прически
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша Ефросинина рассказала о необычной встрече с поклонниками

Маша Ефросинина попала в неловкую ситуацию из-за новой прически. Телеведущая месяц назад сменила внешность, из-за чего ее перестали узнавать и шептаться за спиной. На эксперименты со внешностью телеведущая решилась накануне своего дня рождения - 25 мая Маше исполнился 41 год. Она укоротила свои роскошные длинные локоны и остригла челку.

И хотя звезда очень рада таким переменам и говорит, что чувствует легкость, не всем поклонникам перемены пришлись по вкусу. Так, на своей странице в Instagram Маша рассказала про конфуз, который с ней произошел совсем недавно. Фолловеры телеведущей громко обсуждали ее новый внешний вид, не узнав Ефросинину, которая сидела рядом и все слышала.

"Тот неловкий момент, когда за соседним столиком обсуждают, как тебе не идет чёлка, но из-за нее же не узнают и говорят супер громко", - написала Маша в Instagram, сопроводив сообщение тегом #говоритетише #ярядом.

Тот неловкий момент: Маша Ефросинина попала в конфуз из-за новой прически

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маше, как публичной личности, не привыкать, как к комплиментам, так и к негативу в свой адрес. Поэтому она продолжает наслаждаться летом и новой прической, а такие неловкие конфузы воспринимает с долей иронии.

В комментариях подписчики поддержали телеведущую, отметив, что с челкой ей очень хорошо, просто к этому надо привыкнуть.

Напомним, что Маша Ефросинина резко высказалась о бодипозитиве, назвав его пропагандой лени и болезней.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины Маша Ефросинина
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