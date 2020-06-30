В топе и мини-шортах: Леся Никитюк восхитила осиной талией и стройными ногами

Леся Никитюк путешествует по Украине, снимая второй сезон своего тревел-шоу Le Маршрутка. Ведущая с удовольствием делится с подписчиками в Instagram интересными и необычными локациями в родной стране, а попутно устраивает забавные и красочные фотосеты. Так, на свежих кадрах Леди Ле запечатлена на природе в эффектном летнем луке.

Леся позировала в мини-шортах и футболке, которую завязала под грудью и превратила в топ. Костюм отличается ярким тропическим принтом и прекрасно подчеркивает шикарную фигуру ведущей, особенно ее осиную талию и длинные стройные ножки.

Звезда сделала нюдовый макияж, а волосы оставила распущенными. Она приняла эффектную позу, а лучи солнца добавили кадрам особой атмосферности.

Леся Никитюк восхитила ярким образом и стройной фигурой (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Отметим, что ранее Никитюк рассказывала, что помогает ей поддерживать себя в форме - к примеру, она практикует интервальное голодание.

Напомним, недавно во время съемок шоу Le Маршрутка Леся Никитюк едва не утонула в болоте на глазах у коллег. К счастью, гид смог вытащить отважную ведущую, которая тут же пошутила, что ее способ питания явно пошел на пользу.

Также ранее мы писали, что телезвезда показала "любовный треугольник" и себя 17-летнюю.