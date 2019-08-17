"Тонко переживаю": Настя Каменских загрустила об уходящем лете

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Артистка отметила, что это время романтики и задумчивости

Это лето выдалось у Насти Каменских весьма насыщенным - певица много работала, а также успела отдохнуть с любимым мужем Потапом, ведь пара лишь недавно вернулась из путешествия по Италии. Однако девушка все равно не готова расставаться с теплом и солнцем. Пару дней назад она показала, как ловит тепло у бассейна - конечно же, Настя позировала в эффектном купальнике с надувным кругом в руках. Однако затянувшаяся прохладная погода в Киеве заставила ее немного загрустить - ведь лето скоро закончится.

На своей странице в Instagram артистка поделилась задумчивым портретом, на котором грустно слегка улыбается и смотрит прямо в объектив. Свои роскошные кудрявые волосы Каменских оставила распущенными. Она призналась, что очень тонко чувствует моменты смены сезонов.

"Совсем скоро осень сменит лето. Я как творческий человек очень тонко переживаю и ощущаю эти моменты. Немножко грустишь, немножко задумчивый, немножко волшебный и немножко больше начинаешь писать песен... романтика короче, а как у вас?" - поделилась Настя.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Подписчики певицы также делятся своими ощущениями и планами. Не забывают они при этом и восхищаться красотой любимой артистки.

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Глаза красивые

Ну очень -очень красивая...красивей нет

Спасибо вашей маме, за вашу красоту...

Очень красивая глаза ,улыбка и конечно попа как у Ким!

Красивая

Насть ты очень красивая

Такая умничка, такая хорошенькая. Счастья тебе много много

Вы очень прекрасны

Уххх..Вы какая)))

Глаза выразительные. Красивая очень

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, недавно Настя Каменских вызвала восторг в сети утренней пробежкой и рассветом. Если певица находится в Киеве, она старается не пропускать утренние тренировки, которые часто проходят на свежем воздухе. Недавно Каменских пробежалась утром по безлюдному ботаническому саду в Киеве и показала на видео прекрасный рассвет.

Кроме того, Настя Каменских показала ранее целую коллекцию купальников, которые демонстрировала на соблазнительных фото в Instagram.