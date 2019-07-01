"Только ты и я": Лилия Ребрик восхитила романтикой с мужем в аэропорту

Ребрик с мужем уже приземлились в Софии
Лилия Ребрик также присоединилась к числу звезд, которые отправились на летние каникулы. И все же – с "рабочим привкусом". После десятков утренних эфиров и съемок в новом сериале "Великі Вуйки" телеведущая и актриса решила наконец отдохнуть. И на отдых она отправилась только со своим мужем – хореографом Андреем Диким.
На своей instagram-страничке Лилия поспешила опубликовать первое фото из аэропорта. На снимке Лилия и Андрей сидят вместе и смотрят в кадр, при этом ведущая, как обычно, позирует с лучезарной улыбкой.
Ребрик поначалу пыталась заинтриговать поклонников, подталкивая их угадать – куда же улетела звездная пара. Но совсем скоро загадка была разгадана – Ребрик с мужем улетели на отдых в Болгарию. Пара отметила по прилету, что прибыли в Софию.
Лилия Ребри с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Также телеведущая подчеркнула, что отдыхать будет только со своим любимым – без детей. И заблаговременно успокоила поклонников, уточнив, что дочки (Диана и Полина) будут в это время под присмотром бабушек и дедушек.
"Вдвоем! Только ты и я, хоть и по работе ...))) Сразу отвечаю с кем дети: с бабушками и дедушками, за что им огромное спасибо!" – пишет Ребрик.
Лилия Ребри с мужем в Софии (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Поклонники Ребрик поспешили оставить восторженным отзывы под ее новым фото с мужем:
Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik
Напомним, до этого Лилия Ребрик умилила сеть нежным семейным фото. Телеведущая провела душевные выходные на даче с дочками и мужем.
Недавно Лилия Ребрик в купальнике показала пышную грудь и аппетитные формы и собрала в сети восторженные отзывы своих поклонников.