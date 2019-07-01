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"Только ты и я": Лилия Ребрик восхитила романтикой с мужем в аэропорту

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.07.2019 - 12:46
"Только ты и я": Лилия Ребрик восхитила романтикой с мужем в аэропорту
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик с мужем уже приземлились в Софии

Лилия Ребрик также присоединилась к числу звезд, которые отправились на летние каникулы. И все же – с "рабочим привкусом". После десятков утренних эфиров и съемок в новом сериале "Великі Вуйки" телеведущая и актриса решила наконец отдохнуть. И на отдых она отправилась только со своим мужем – хореографом Андреем Диким.

На своей instagram-страничке Лилия поспешила опубликовать первое фото из аэропорта. На снимке Лилия и Андрей сидят вместе и смотрят в кадр, при этом ведущая, как обычно, позирует с лучезарной улыбкой.

Ребрик поначалу пыталась заинтриговать поклонников, подталкивая их угадать – куда же улетела звездная пара. Но совсем скоро загадка была разгадана – Ребрик с мужем улетели на отдых в Болгарию. Пара отметила по прилету, что прибыли в Софию.

&quot;Только ты и я&quot;: Лилия Ребрик восхитила романтикой с мужем в аэропорту

&quot;Только ты и я&quot;: Лилия Ребрик восхитила романтикой с мужем в аэропорту

Лилия Ребри с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Также телеведущая подчеркнула, что отдыхать будет только со своим любимым – без детей. И заблаговременно успокоила поклонников, уточнив, что дочки (Диана и Полина) будут в это время под присмотром бабушек и дедушек.

"Вдвоем! Только ты и я, хоть и по работе ...))) Сразу отвечаю с кем дети: с бабушками и дедушками, за что им огромное спасибо!" – пишет Ребрик.

&quot;Только ты и я&quot;: Лилия Ребрик восхитила романтикой с мужем в аэропорту

Лилия Ребри с мужем в Софии (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники Ребрик поспешили оставить восторженным отзывы под ее новым фото с мужем:

  • "Как хорошо, что есть люди, которые своими фотографиями радуют других, добавляют красок в чужую жизнь и мотивируют быть красивыми и ухоженными"
  • "В Болгарию. Очень красивые"
  • "Хорошо отдохнуть"
  • "Вы такие славные!"
  • "Вы очень красивая пара! А знаете почему?! Не только потому, что вы все красивые, а потому, что у вас глаза добрые! И за это Вас все любят! Удачи Вам!"
  • "У Лилии загадочный взгляд"

&quot;Только ты и я&quot;: Лилия Ребрик восхитила романтикой с мужем в аэропорту

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, до этого Лилия Ребрик умилила сеть нежным семейным фото. Телеведущая провела душевные выходные на даче с дочками и мужем. 

Недавно Лилия Ребрик в купальнике показала пышную грудь и аппетитные формы и собрала в сети восторженные отзывы своих поклонников. 

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Новости Украины Лилия Ребриктелеведущая
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