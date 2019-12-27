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Тогда и сейчас: Дженнифер Энистон растрогала редкими фото с 86-летним отцом

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.12.2019 - 18:32
Тогда и сейчас: Дженнифер Энистон растрогала редкими фото с 86-летним отцом
Дженнифер Энистон с отцом (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Звезда порадовала фото с отцом

Дженнифер Энистон, которая известна своей эмоциональностью и открытостью, в период рождественских праздников стала еще более сентиментальной. Звезда "Друзей" и "Утреннего шоу" решила показать семейные фото, где позирует со своим отцом. Она запостила два снимка: один детский, второй – с прошедшего Рождества. "Рождество с одним из моих создателей. Тогда и сейчас. #TBT Люблю тебя, папа", – написала она.

Тогда и сейчас: Дженнифер Энистон растрогала редкими фото с 86-летним отцомТогда и сейчас: Дженнифер Энистон растрогала редкими фото с 86-летним отцом"Тогда и сейчас" любимая игра Дженнифер (фото: instagram.com/jenniferaniston)

"Вы такие милые", "Невероятные", "Эта милая маленькая девочка знала, что у нее впереди большая красивая жизнь", – восхитились подписчики 50-летней звезды. Напомним, будущая популярная актриса появилась в семье американского актера греческого происхождения Джона Энистона (настоящее имя Яннис Анастассакис, родом с острова Крит) и актрисы с шотландскими и итальянскими корнями Нэнси Доу. А потому судьба Дженнифер была практически предопределена. Девочка с детства была увлечена театром и уже в школе играла в драматическом кружке.

Тогда и сейчас: Дженнифер Энистон растрогала редкими фото с 86-летним отцомТогда и сейчас: Дженнифер Энистон растрогала редкими фото с 86-летним отцом

Дженнифер с отцом (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Родители Энистон развелись, когда ей было 9 лет. Но даже живя с матерью, Дженнифер все равно много общалась с отцом, карьера которого в те времена была на пике. Сейчас мамы актрисы нет в живых. Поэтому общение с 86-летним отцом стало особенно ценным для звезды, которая на данный момент проживает одна.

Тогда и сейчас: Дженнифер Энистон растрогала редкими фото с 86-летним отцомДженнифер и Джастин (фото: принтскрин instagram.com/flawlessjenaniston)

Напомним, Дженнифер Энистон в феврале 2018-го года рассталась со своим последним мужем, актером Джастином Теру. Пара начала встречаться в 2011 году, познакомившись на съемках фильма "Жажда странствий". Уже в августе 2012-го они обручились, а в 2015-м поженились. После разрыва они с Джастином остались в отличных отношениях, но Энистон не раз рассказывала, что эти события дались ей нелегко. Тем не менее, 50-летняя актриса по-прежнему верит в любовь и надеется встретить своего человека.

Дженнифер Энистон раскрыла всю правду о Голливуде 50-летняя Дженнифер Энистон показала роскошное тело в откровенной съемке для глянца
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