Тодоренко подловила Топалова за необычным занятием на экскурсии в Палеромо

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая с мужем отправилась на солнечную Сицилию

Регина Тодоренко и Влад Топалов – молодые активные родители, которые редко могут позволить себе побыть наедине и никуда не спешить. Ведущая призналась, что в роли молодой работающей мамы ей приходиться нелегко – она мало спит, пропадает на съемках и очень устает. Поэтому звезда "Орла и Решки" приняла решение обязательно брать два выходных в неделю и откладывать в сторону дела ради досуга с сыном Михаилом и мужем. Регина также продолжает активно путешествовать и использует любую возможность вырваться из дома и посмотреть мир. В этот раз у нее была уважительная причина – день рождения Влада. Пара решила махнуть в Италию и посмотреть уютный городок Палеромо на Сицилии. Правда, во время экскурсии певец …. уснул!

Ведущая разместила забавные снимки мужа, который так "увлекся" происходящим в экскурсионном автобусе, что оказался в объятиях Морфея. Также Влад прилег на лавочке в сквере, не обращая внимания на происходящее вкруг.

"Муж на экскурсии", - коротко подписала забавный фотосет Регина-путешественница.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Среди множества кадров можно увидеть и фото ведущей – она позирует в белом платье в горошек и лучезарно улыбается. Также девушка опубликовала ряд красочных фотооткрыток из сердца Сицилии.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Комментарии Регины так и пестрили шуткам об усталости Влада во время насыщенного прогулки по Палермо. Поклонницы девушки признались, что их вторые половинки часто аналогично реагируют на культурную программу.

Фото: Регина Тодоренко на экскурсии по Палермо (instagram.com/reginatodorenko)

Видно, что мужу очень нравится

Чувствуется, какая интересная экскурсия

Регина, можно запускать флешмоб мужей на экскурсии

У меня так же было с мужем в Барселоне

Кайфует

Чем Вы ночью занимались, что Влад спит везде?

Притомился Влад

Зато отдохнул 100%

Ушатала

Вы клевые!

Скриншот комментариев

Кстати, Регина Тодоренко покорила солнечным фотосетом на Сицилии.