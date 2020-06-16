Она точно его мама? Наталья Водянова поразила молодостью на фото со взрослым сыном

Наталья Водянова с сыном (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель показала парижские будни

Наталья Водянова – одна из самых знаменитых моделей в мире и мама пятерых детей – славится своим цветущим молодым внешним видом. Стоит 38-летней звезде выложить новое фото, как на нее обрушивается шквал вопросов, как ей это удалось, и комплиментов. В этот раз вышло так же. Новое фото Наталья сделала в Париже. Она позирует со своим старшим сыном – 18-летним Лукасом. Фото получилось атмосферным и живым: Водянова что-то рассказывает Лукасу, а тот слушает ее, наслаждаясь мороженым. Рядом примостился домашний любимчик – кот Галилей. Подпись Наталья сделала незамысловатую, поставив несколько эмодзи на семейную тематику.

Наталья с сыном (фото: instagram.com/natasupernova)

При этом главной темой для обсуждения стала внешность красавицы. Наталья позирует в классическом стильном образе: она надела белую блузу, бордового оттенка плиссированную юбку миди, а дополнила наряд золотыми аксессуарами. Волосы натурального оттенка она уложила на прямой пробор, а макияж не делала вовсе. Выглядит Наталья невероятно юно. Сын модели, который стал уже совсем взрослым, выглядит, словно ровесник своей знаменитой мамы. Что и отметили пользователи сети.

Красивая Наташа

Как мне нравится эта парочка

Самая красивая и настоящая модель в мире

Как одногодки смотритесь. Наталья, о чем беседа с Лукой?

Повезло сыну с мамой!

Классная какая, живая фотка

Мама моложе сына выглядит

Со стороны можно подумать, что брат с младшей сестрой беседуют

Как возможно выглядеть так молодо, в чем секрет, поделитесь

Париж, а мороженка такая же, как у нас в деревне

Кто-нибудь, позвоните пожарным, потому что этот пост

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/natasupernova)

К слову, недавно Наталья откровенно рассказала об отношениях с Антуаном Арно. По словам модели, второй муж намного лучше ее чувствует и понимает. В отличие о Джастина Портмана, который является отцом ее старших детей. Британский лорд, по словам модели, был более эгоистичным. И плохое настроение Водяновой всегда расценивал как реакцию на него.

Второй муж, напротив, относится к ней нежно и терпеливо даже тогда, когда она превращается в «дракона». По мнению звезды, это именно то, «в чем люди клянутся друг другу в церкви: любить в горе и в радости». Девушка уверена, что такие мелочи играют первоочередную роль в любых отношениях и являются базовыми для них.

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Автор: Lite