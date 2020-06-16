ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Она точно его мама? Наталья Водянова поразила молодостью на фото со взрослым сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.06.2020 - 20:34
Она точно его мама? Наталья Водянова поразила молодостью на фото со взрослым сыном
Наталья Водянова с сыном (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель показала парижские будни

Наталья Водянова – одна из самых знаменитых моделей в мире и мама пятерых детей – славится своим цветущим молодым внешним видом. Стоит 38-летней звезде выложить новое фото, как на нее обрушивается шквал вопросов, как ей это удалось, и комплиментов. В этот раз вышло так же. Новое фото Наталья сделала в Париже. Она позирует со своим старшим сыном – 18-летним Лукасом. Фото получилось атмосферным и живым: Водянова что-то рассказывает Лукасу, а тот слушает ее, наслаждаясь мороженым. Рядом примостился домашний любимчик – кот Галилей. Подпись Наталья сделала незамысловатую, поставив несколько эмодзи на семейную тематику.

Она точно его мама? Наталья Водянова поразила молодостью на фото со взрослым сыном

Наталья с сыном (фото: instagram.com/natasupernova)

При этом главной темой для обсуждения стала внешность красавицы. Наталья позирует в классическом стильном образе: она надела белую блузу, бордового оттенка плиссированную юбку миди, а дополнила наряд золотыми аксессуарами. Волосы натурального оттенка она уложила на прямой пробор, а макияж не делала вовсе. Выглядит Наталья невероятно юно. Сын модели, который стал уже совсем взрослым, выглядит, словно ровесник своей знаменитой мамы. Что и отметили пользователи сети.

  • Красивая Наташа
  • Как мне нравится эта парочка
  • Самая красивая и настоящая модель в мире
  • Как одногодки смотритесь. Наталья, о чем беседа с Лукой?
  • Повезло сыну с мамой!
  • Классная какая, живая фотка
  • Мама моложе сына выглядит
  • Со стороны можно подумать, что брат с младшей сестрой беседуют
  • Как возможно выглядеть так молодо, в чем секрет, поделитесь
  • Париж, а мороженка такая же, как у нас в деревне
  • Кто-нибудь, позвоните пожарным, потому что этот пост

Она точно его мама? Наталья Водянова поразила молодостью на фото со взрослым сыном

Она точно его мама? Наталья Водянова поразила молодостью на фото со взрослым сыном

Она точно его мама? Наталья Водянова поразила молодостью на фото со взрослым сыном

Она точно его мама? Наталья Водянова поразила молодостью на фото со взрослым сыном

Она точно его мама? Наталья Водянова поразила молодостью на фото со взрослым сыном

Она точно его мама? Наталья Водянова поразила молодостью на фото со взрослым сыном

Она точно его мама? Наталья Водянова поразила молодостью на фото со взрослым сыном

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/natasupernova)

К слову, недавно Наталья откровенно рассказала об отношениях с Антуаном Арно. По словам модели, второй муж намного лучше ее чувствует и понимает. В отличие о Джастина Портмана, который является отцом ее старших детей. Британский лорд, по словам модели, был более эгоистичным. И плохое настроение Водяновой всегда расценивал как реакцию на него.

Второй муж, напротив, относится к ней нежно и терпеливо даже тогда, когда она превращается в «дракона». По мнению звезды, это именно то, «в чем люди клянутся друг другу в церкви: любить в горе и в радости». Девушка уверена, что такие мелочи играют первоочередную роль в любых отношениях и являются базовыми для них.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite

Теги Новости Украины Наталья Водяновамодель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь