"То ругаемся, то обожаем": Топалов разоткровенничался о превратностях взаимоотношений

Муж Регины Тодоренко, музыкант Влад Топалов с удовольствием делится с поклонниками эмоциями, радостями и печалями, просит у них совет, обсуждает актуальные темы, высказывает свое мнение и всегда с нетерпением ждет обратной связи. Он нередко вступает в диалог и даже дискуссии со своими подписчиками под фото и видео в соцсети, читает комметарии и реагирует на отдельные высказывания, причем порой крайне эмоционально. Его обожают за честность и искренность и критикуют за порой излишнюю откровенность и даже резкость суждений. На этот раз новый пост музыкант решил посвятить особенностям отношений со своими подписчиками в Instagram.

Обсуждения щекотливой темы певец сопроводил весьма оригинальным для такой цели фото. На черно-белом свадебном снимке он запечатлен вместе с Региной. Влад эмоционально поднял руки вверх, а на его лице отображена целая гамма чувств, о чем говорит живая мимика музыканта. Ведущая же задорно смеется, сложив руки.

"Конечно, я не перестаю удивляться палитре характеров среди вас, читающих и последующих меня...... Стоооолько злости! В то же время, стооолько любви! И то, и другое- вообще не обоснованно.... Все говорю себе - не читай никогда комментарии, не смотри даже. И все равно читаю, хочу ответить, хочу дать понять, что я общаюсь с вами, что мне не безразлично, а в итоге получается точно как в поговорке - "не буди лихо, пока тихо". Ну, ничего нового, с другой стороны, двигаемся дальше! Как говорят китайцы - "собака лает, а караван двигается дальше" p.s. Для особо одаренных уточняю - нет, вы не собаки, а я не караван. Это ПРОСТО ПОСЛОВИЦА. В любом случае, я рад общаться с вами! Пусть у нас не гладко выходит, зато честно, без лести и вранья. Как есть! Как в жизни и бывает. То ругаемся и ненавидим, то обожаем и любим! Значит мы - живые! Обнимаю!" - закончил свой искренний монолог певец.

Влад Топалов с Региной Тодоренко на свадьбе (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Поклонники Влада прониклись его словами и посоветовали не обращать внимания на негативные комментарии, а также восхитись парой музыканта и ведущей.

От вас исходит душевность и искренность, да, есть некая боль, чуть щемит и резонирует то, что есть недоброжелатели, но вы огромный Умничка, и вы, я уверенна, отлично справляетесь с этим! Огромное вам спасибо за вашу подачу!

Вы милые, не обращайте внимание на злость

Вы красавцы! Безумно рада, что из вас получилась такая красивая и гармоничная пара! Счастья вам ребята! Вам и всей вашей семье!

Счастья Вам большого и любви!

Красивая пара, любви вам крепкой, огромной и чистой, всегда смотрю вас, такие классные

Все правильно, не обращаете внимания на диванных критиков

Молодец! Верно написал!

Молодцы, пусть счастье в доме живет всегда!

Да вы обалденная пара! Счастья Вам и любви!

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко рассказала о своей детской радости и вспомнила, как приобщилась к миру искусства.

Также Влад Топалом растрогал поклонников признанием для жены и сына.