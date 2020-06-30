Типичная сумасшедшая мамуля: Регина Тодоренко сделала неожиданное признание

Регина Тодоренко, которой в июне исполнилось 30 лет, успешно совмещает карьеру и материнство - она снимает собственные ТВ-шоу и вместе с мужем Владом Топаловым воспитывает маленького сына Михаила. На карантине семейство наслаждалось проведенным вместе временем, однако сейчас ведущая вернулась к работе. Регина поделилась в сети ярким летним кадром с Майклом, как малыша называют в семье, и сделала неожиданное признание.

На фото Тодоренко в длинном белом платье сидит на деревянной лестнице, а Майкл стоит немного позади и серьезно смотрит на камеру. Звездная мамочка поделилась, что страдает от чувства вины из-за вынужденных разлук с малышом, которые неизбежны с ее работой.

По словам Регины, она настоящая сумасшедшая мама и очень переживает из-за всего, что связано с сыном.

Регина Тодоренко умилила ярким летним фото с сыном Майклом (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Чувство вины и вас одолевало, когда вы уезжали на работу? Я просто не знаю, как справиться....( впервые уезжаю от своих парней на 3 дня в командировку. Если бы не мои опасения по поводу COVID-19, поехали бы вместе. Нет, мне совсем не страшно оставить малыша на папу, я уверенна, что они отлично проведут время, но....а вдруг я пропущу новое слово или фразу, или ещё что-то, а вдруг он будет звать маму, а я за сотни километров. В общем, я - типичная сумасшедшая мамуля, которая тревожится по любому поводу, особенно если дело касается разлуки. Поделитесь, как вы справлялись чувством вины, было ли у вас такое?" - написала ведущая.

Пользователи сети умиляются милому фото мамы с сыном и делятся своим опытом.

Оч милый малыш, прям потискать хочется

Как же Майклу повезло с мамой

Мне кажется, это врождённое и до глубокой старости, детки всегда наша тревога

У любой нормальной мамы такие опасения

Фото потрясающее

Из-за этого чувства вины, не оставляю детей на лето в деревне, а все прям уговаривают

Ути боже .... такой сладкий хомячок . Я думаю папа справится со своими отцовскими обязанностями на все 100%, да и на пользу им пойдёт

Вам с папой очень повезло, и не бойтесь ничего пропустить - есть же видеосвязь и видеосъёмка

Рано или поздно это чувство проходит. Не расстраивайтесь, многие мамы через это проходят:)

Скриншот комментариев

Ранее Влад Топалов растрогал мощным посланием о главном и умилил фото с сыном.