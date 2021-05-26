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Тина Кароль завела сеть жаркими фото в шелковом платье без белья

Автор: Марина Настевич

Украинская певица Тина Кароль снялась в новой откровенной фотосессии и порадовала поклонников горячим снимком, на котором предстала в шелковом наряде без нижнего белья.

Пикантным фото артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Отметим, что чувственная и соблазнительная съемка Кароль посвящена рекламе бамбукового постельного белья, которое звезда выпустила в колаборации с Home Me.

Исполнительница позировала на кровати в шелковом платье медного оттенка, при этом она не стала надевать под низ бюстгальтер, так что сквозь ткань видно очертания груди. Откровенный аутфит Тина дополнила нюдовым макияжем с акцентом на глаза, а волосы собрала в пучок, оставив несколько прядей у лица.

Тина Кароль примерила атласное платье без бюстгальтера (фото: instagram.com/tina_karol)

Не меньшее внимание фанатов привлекло и фото, на котором артистка позировала в белом нижнем белье, закутавшись в одеяло. Кароль предстала на снимке с легким макияжем и эффектной укладкой, а также очаровательной улыбкой на лице.

Тина Кароль взбудоражила откровенными постельными кадрами (фото: instagram.com/tina_karol)

"Чтобы оставаться красивыми и лучезарными в сумасшедшем ритме, важно наполнять свою жизнь полезными привычками. И начинаются они со здорового сна", – отметила в подписи к публикации Тина.

Фолловеры певицы пришли в восторг и оставили много приятных комментариев.

  • Это, конечно, хорошо, но Тин, мы просили нижнее белье...
  • Мы ждем нижнее белье, оно все ближе и ближе
  • Это самая красивая реклама, которую я видела
  • Невероятная
  • Белый цвет так к лицу
  • Очень нежно
  • Какая же вы красивая
  • Женственность и нежность. Очень красиво
  • Невероятно нежно
  • Ну а мы все ещё будем ждать нижнее белье, главное не сдаваться
  • Нежность какая, просто нереально
  • Пупсик
  • Ну як це можливо витримати? ну як?

Напомним, это уже не первая откровенная рекламная съемка Тины. Ранее Кароль в микротопе свела с ума пикантными фото, продвигая собственную коллекцию платков.

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