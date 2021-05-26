Тина Кароль завела сеть жаркими фото в шелковом платье без белья

Отметим, что чувственная и соблазнительная съемка Кароль посвящена рекламе бамбукового постельного белья, которое звезда выпустила в колаборации с Home Me.

Исполнительница позировала на кровати в шелковом платье медного оттенка, при этом она не стала надевать под низ бюстгальтер, так что сквозь ткань видно очертания груди. Откровенный аутфит Тина дополнила нюдовым макияжем с акцентом на глаза, а волосы собрала в пучок, оставив несколько прядей у лица.

Тина Кароль примерила атласное платье без бюстгальтера (фото: instagram.com/tina_karol)

Не меньшее внимание фанатов привлекло и фото, на котором артистка позировала в белом нижнем белье, закутавшись в одеяло. Кароль предстала на снимке с легким макияжем и эффектной укладкой, а также очаровательной улыбкой на лице.

Тина Кароль взбудоражила откровенными постельными кадрами (фото: instagram.com/tina_karol)

"Чтобы оставаться красивыми и лучезарными в сумасшедшем ритме, важно наполнять свою жизнь полезными привычками. И начинаются они со здорового сна", – отметила в подписи к публикации Тина.

Фолловеры певицы пришли в восторг и оставили много приятных комментариев.