ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Тина Кароль впервые подтвердила роман с Баланом: "пришлось отстаивать чувства"

Новина українською →
Пятница 18 июня 2021 10:34
Тина Кароль впервые подтвердила роман с Баланом: "пришлось отстаивать чувства" Фото: Тина Кароль призналась в чувствах к Дану Балану (1plus1.ua)
Автор: Анна Шиканова

Украинская певица Тина Кароль впервые откровенно рассказала о своем романе с Даном Баланом. Она призналась, что их чувства не креативная выдумка.

Об этом артистка рассказала в интервью на радиостанции "Авторадио" в Казахстане. Фрагмент интервью разместили на фан-странице Кароль в Instagram.

По словам Тины Кароль, после слов креативного продюсера Владимира Завадюка о том, что роман Тины Кароль и Даном Баланом был выдуман специально, чтобы поднять рейтинги программы, им пришлось вместе отстаивать свои чувства.

"И нам пришлось вместе отстоять наше имя, отстоять наших поклонников, отстоять наши чувства. И я рада, что вся ситуация разрулилась и все-все поняли. Посмотрим, как судьба управит наши сердечные струны", - призналась артистка.

Она добавила, что более конкретного ответа о ее отношениях С Баланом не слышал никто и отметила, что ведущий программы сейчас получил максимальный эксклюзив.

Что известно о романе Тины Кароль и Дана Балана

  • Слухи об отношениях начались после их совместной работы.
  • Тина Кароль ранее не подтверждала информацию об отношениях и отвечала уклончиво.
  • Продюсер "Голос країни" Владимир Завадюк назвал роман Тины Кароль и Дана Балана постановочным.
  • Позже Завадюк попытался взять сои слова обратно и сказал, что между артистами была химия.
  • Балан прокомментировал роман с Тиной Кароль и сказал, что никто никого не обманывал, между ними была симпатия, но о романе никогда не говорили.

Напомним, ранее мы писали о том, что продюсер "Голоса країни" сделал заявление романе Кароль и Балана.

Читайте LITE в Google News
Тина Кароль Dan Balan
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Синоптики рассказали, какие области на Троицу накроет грозовыми дождями
Синоптики рассказали, какие области на Троицу накроет грозовыми дождями