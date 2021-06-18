Тина Кароль впервые подтвердила роман с Баланом: "пришлось отстаивать чувства"

Украинская певица Тина Кароль впервые откровенно рассказала о своем романе с Даном Баланом. Она призналась, что их чувства не креативная выдумка.

Об этом артистка рассказала в интервью на радиостанции "Авторадио" в Казахстане. Фрагмент интервью разместили на фан-странице Кароль в Instagram.

По словам Тины Кароль, после слов креативного продюсера Владимира Завадюка о том, что роман Тины Кароль и Даном Баланом был выдуман специально, чтобы поднять рейтинги программы, им пришлось вместе отстаивать свои чувства.

"И нам пришлось вместе отстоять наше имя, отстоять наших поклонников, отстоять наши чувства. И я рада, что вся ситуация разрулилась и все-все поняли. Посмотрим, как судьба управит наши сердечные струны", - призналась артистка.

Она добавила, что более конкретного ответа о ее отношениях С Баланом не слышал никто и отметила, что ведущий программы сейчас получил максимальный эксклюзив.

Что известно о романе Тины Кароль и Дана Балана