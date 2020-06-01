Какой пресс! Тина Кароль обнажила плоский животик, развеяв слухи о беременности

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица поделилась своей радостью

Тина Кароль не перестает удивлять поклонников – ее фото становятся все более провокационными и откровенными. Если раньше певица позировала в элегантных нарядах, порой пикантных и эффектных, то сейчас ее снимки стали откровенно сексуальными и соблазнительными. Украинская поп-дива постепенно снимает с себя все, будоража сеть очень горячими снимками, демонстрируя отсутствие белья и свои роскошные формы.

Так, на свежих кадрах она решила показать идеальный рельефный плоский животик, ведь даже на карвнтине певица не расслаблялась, а активно занималась в зале у себя дома и на свежем воздухе. Она позирует в короткой черной блузке-топе с затяжками на груди и длинным рукавом, а также юбке-макси. Ее волосы уложены в аккуратную красивую прическу, макияж – естественный и натуральный.

На портретном фото Тина смеется, а ведь такие снимки на ее страничке можно встретить не часто. Кадр вышел очень живым и эмоциональным.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Вільна - дует з @the_hardkiss отримав премію "Балада року" за версією премії "Золота Жар-птиця", – поделилась своей радостью звезда.

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К слову, под фотосетом поклонники стали бурно обсуждать внешний вид артистки. Оказалось, что ее подозревали в интересном положении, но стальной пресс расставил все точки над і.

Ну шо, вопросы о беременности отпадают?

Тин, ты специально такое платье надела?

Какой пресс

Я выпала в осадок ,как же красиво

Нереально красивая

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль с сыном Вениамином взобралась на самую высокую гору Украины – Говерлу.

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Автор: Lite