Тина Кароль на проекте Голос страны 10 покорила известного итальянца

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Итальянский певец был покорен голосом Кароль

В прошлое воскресенье на «Голосі країни», который выходит на телеканале «1+1», состоялся первый из четырех эфиров «нокаутов» юбилейного сезона вокального проекта. Открыл выпуск звездный гость, известный итальянский тенор главных театров мира, Номинант Грэмми - Витторио Григоло.

Спеть с ним на одной сцене - честь для всех мировых звезд. Bruce Spreengsteen, Sting, Brian May считают Витторио первым рок-тенором. Он исполнил на главной вокальной сцене страны бессмертный хит «The Show Must Go On».

«Это мой первый визит в Украину, и у меня прекрасные впечатления. Для меня было приятным сюрпризом услышать у молодых вокалистов свежие и сильные голоса, и я заметил их огромное желание работать и петь действительно хорошо. Ведь пение - это не только голос. Это еще трудолюбие, интеллект и артистизм. В Украине ощущается хорошая школа. Выступление на «Голосі країни» в качестве приглашенного гостя напомнило мне, как я в прошлом году был членом жюри «AMICI», подобного шоу в Италии. Мне было интересно посмотреть и сравнить уровни. Я приятно удивлен участниками проекта с потрясающими вокальными данными. Шоу выглядит модно, проект имеет успех и узнаваемость. Я желаю участникам идти к своей цели и стать востребованными артистами и профессионалами», - прокомментировал Витторио Григоло.

Певец признался, что особенно поразила его тренер шоу Тина Кароль:

«Я был приятно удивлен потрясающим голосом Тины Кароль. Надеюсь, у нас получится сделать совместно красивую песню, сплетенную из итальянской школы звука и украинской способности достучаться до сердца каждого».

Напомним, по результатам первого эпизода «нокаутов» стали известны имена четвертьфиналистов команды MONATIK, которые будут бороться за победу в прямых эфирах. Это мультиинструменталист из детского дома Сергей Асафатов, который на «Нокаутах» исполнил песню Sting - «Roxanne»; современный гуцул из карпатских гор Сергей Роман, удивил новым звучанием украинской народной песни «Несе Галя воду», исполненной в стиле R`n`B; бэк-вокалистка МОNАТИКа Лида Ли, которая зажгла сцену, исполнив хит Christina Aguilera - «Fighter» и кавер-вокалистка из Харькова Мелен Пасс, которая исполнила песню Линды - «Мало огня». Зрителей ждет еще 3 выпуска «нокаутов», а уже в это воскресенье, 29 марта, в 21:00 на телеканале «1+1» за выход в прямые эфиры будут бороться вокалисты из команды Дана Балана.

