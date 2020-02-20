Тина Кароль, Джамала и Верка Сердючка выступят в финале Национального отбора на Евровидение-2020

Верка Сердючка (фото: СТБ)

Уже в эту субботу состоится решающий финал Нацотбора на Евровидение 2020

22 февраля в 19:00 одновременно на телеканалах СТБ и UA:ПЕРШИЙ состоится финал Национального отбора на Евровидение-2020. Откроет эфир Верка Сердючка с грандиозным музыкальным перформансом. Тина Кароль покажет специально подготовленный шоу-номер. А Джамала, которая готовится стать мамой во второй раз, представит телевизионную премьеру песни «Жалі», написанную совместно с хип-хоп исполнительницей alyona alyona.

«Это песня о сожалениях. Все книги о достижении успеха, пути к мечте, которые я читала, начинаются с мысли о том, что важно не сожалеть о прошлом, а двигаться вперед. Сожаления, мысли об ошибках автоматически тянут тебя назад. Важно не зацикливаться на них. Победитель не тот, кто все время выигрывает, а тот, кто никогда не сдается. Идея песни и мелодия пришли ко мне очень быстро, в течение нескольких минут. В середине композиции мне захотелось добавить хип-хоп часть - в лучших традициях Кендрика Ламара, душевную и со смыслом. Я предложила написать и исполнить ее alyona alyona, поскольку уважаю и люблю ее творчество. Кроме того, у нас уже есть позитивный опыт совместной работы - трек «Забирай», вышедший в конце прошлого года», - комментирует Джамала.

Джамала

Также певица прокомментировала своих фаворитов отбора этого года.

«Когда я сидела в судейском кресле, у меня не было времени отправлять смс, да и это было бы неэтично, на мой взгляд. Впервые за 4 года я отправила смс в поддержку кого-то из участников на этом Нацотборе - за TVORCHI. Они зацепили меня свежестью звучания, характерного для современной шведской и британской музыки. Но при этом не возникло мысли (которая посещает меня очень часто), что я это уже где-то слышала».

Тина Кароль

Напомним, что уже в эту субботу станет известен представитель Украины на Евровидение-2020. KRUTЬ, Jerry Heil, GO-A, David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI – именно кто-то из этих участников уже в мае представит страну на песенном конкурсе в Роттердаме.

Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Члены жюри – Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Телевизионная съемка Национального отбора на Евровидение будет проходить в столичном Дворце культуры КПИ по адресу: пр-т Победы, 37.