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Тина Кароль и Дан Балан устроили "скажене весілля" в прямом эфире Голосу країни 9

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.04.2019 - 11:03
Тина Кароль и Дан Балан устроили "скажене весілля" в прямом эфире Голосу країни 9
Фото: Тина Кароль и Дан Балан (instagram.com/1plus1_ua)

Звездная парочка в очередной раз подогрела слухи о своем романе

Предположительный роман между двумя звездными тренерами проекта Голос країни 9 - обворожительной Тиной Кароль и горячим молдавским музыкантом Даном Баланом активно обсуждается в сети. При этом сами артисты ничего не комментируют, но регулярно подливают масла в огонь совместными фото, плясками во время шоу и флиртом на глазах у всех. Так, в полуфинале проекта, который состоялся 14 апреля, они в очередной раз подогрели слухи о своих близких отношениях.

В рамках прямого эфира звездные наставники подготовили совместные выступления вместе с участниками своих команд. Потап и его подопечные Карина Арсентьева и Виктория Ягич спели нашумевшую композицию "Найкращий день" из саундтрека к фильму "Скажене весілля".

Тина Кароль и Дан Балан устроили &quot;скажене весілля&quot; в прямом эфире Голосу країни 9

Кадр из видео (youtube.com/Голос країни)

Пока они "зажигали" на сцене, Тина и Дан не стали отставать и устроили горячие танцы у судейских кресел. В конце они мило обнялись и поцеловались.

Тина Кароль и Дан Балан устроили &quot;скажене весілля&quot; в прямом эфире Голосу країни 9

Кадр из видео (youtube.com/Голос країни)

После выступления Потап отметил, что очень гордится своими участницами, после чего обратился к Кароль и Балану.

"А вами как я горжусь! Какая вы кенгуруш пара!" - воскликнул продюсер.

"Я почувствовал себя на украинской свадьбе", - признался Дан.

"На чужой?" - тут же отреагировала Тина.

"Ну, время покажет", - с улыбкой ответил артист.

Видео: Потап, Карина Арсентьева, Виктория Ягич – "Найкращий день" – полуфинал – Голос страны 9 сезон (youtube.com/Голос країни)

Пользователи сети остались в восторге как от номера, так и от "скаженого весілля" Балана и Кароль. 

  • "Мне кажется это лучший номер сегодня! Сразу настроение поднялось! А текст просто шикарен!﻿"
  • "Песня - антидепресант! ! Молодцы зажгли! И наша парочка Дан и Тина вновь расцвели!!!﻿"
  • "Давайте устроим скажене україно-молдавське весілля кенгуруш. С вином и мамалыгой, варениками и горілкой"
  • "Ой, а там ещё и фото тины и балана на всю сцену! Аха, не сразу заметила﻿"
  • "Я угараю такий позитив)) класно придумали!!! Тіна з Даном пішли на поправку)) круто!!!﻿"
  • "Тина Дану: "На чужой свадьбе?" LOL﻿"
  • "Тиночка и Данчик люблю вас сьогодни ви мене порадували зичу вам всього найкращого﻿"
  • "Это космос, это супер настроение! Потап ты энергетик! Ну а танцы Тины и Дана не забыть никогда! Горько!!!"

Напомним, ранее Дан Балан подогрел слухи о романе с Тиной Кароль.

Кроме того, звездный судья Голосу країни 9 Дан Балан периодически интригует поклонников и откровенничает об отношениях с Тиной Кароль.

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