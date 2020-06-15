Теряю голову: Лилия Ребрик рассекретила "ингредиенты" счастливого брака

Ведущая рассказала, как должны выглядеть идеальные отношения в паре
Лилия Ребрик и ее муж, хореограф Андрей Дикий – пример счастливой и крепкой семьи на просторах украинского шоу-бизнеса. Пара воспитывает двоих детей и при этом не упускает возможности побыть наедине, умеет поддерживать страсть и романтику в отношениях, а также им никогда не бывает скучно вместе. Лилия решила поделиться секретом гармонии в браке.
Она опубликовала счастливое фото с мужем, сделанное во время отдыха в прошлом году на Мальдивах.
"Розкрию вам свої складові ідеальних стосунків, ідеальної родини. І ось три кити моїх гармонійних стосунків:
Мій чоловік - мій друг. Але при цьому від нього я втрачаю голову і відчуваю, як швидко б’ється моє серце. Водночас настільки поважаю, що він у нашій родині безумовний авторитет", - раскрыла секрет счастья и гармонии в отношениях ведущая.
Лилия Ребрик показала счастливое фото с мужем ( фото:instagram.com/liliia.rebrik)
Поклонники в очередной раз восхитились звездной парой и сделали им комплименты, отметив женскую мудрость Лилии.
Скриншот комментариев
Также Лилия показала свой рабочий образ, в котором вышла в утренний эфир на канале Украина. Она надела брючный элегантный легкий костюм небесно-голубого оттенка.
Лилия Ребрик поделилась кадром с коллегой Анатолием Анатоличем( фото:instagram.com/liliia.rebrik)
Лилия Ребрик красовалась в небесно-голубом брючном костюме ( фото:instagram.com/ranok_ua)
Ранее Лилия Ребрик в романтическом летнем наряде рассказала, что доставляет ей особое удовольствие.
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Автор: Lite