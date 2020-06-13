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Я кайфую: Лилия Ребрик в воздушном платье за 7 700 грн очаровала летним луком

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.06.2020 - 16:36
Я кайфую: Лилия Ребрик в воздушном платье за 7 700 грн очаровала летним луком
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая устроила фотосет на даче

Лилия Ребрик наслаждается летней порой на даче и не отказывает себе в удовольствии покрасоваться в легких летних нарядах, тем более ведущая – еще та модница! В ее гардеробе множество женственных и романтических одежд, а стройная фигура позволяет одинаково эффектно выглядеть как в макси, так и в кокетливом мини!

Для знойного дня Лилия в этот раз выбрала длинное платье желтого цвета с мелким цветочным принтом,открытыми плечами и аппетитной зоной декольте от бренда Maison d'Angelann, стоимость 288 долларов (примерно 7 700 грн).

"Я кайфую! Небо їм очима, повітря - ложками, кольори- серцем! Але є й мінуси в смаках літа: комахи теж люблять природу і в цьому році їх неймовірно багато. Як справляєтесь?" - поинтересовалась ведущая.

Я кайфую: Лилия Ребрик в воздушном платье за 7 700 грн очаровала летним луком

Я кайфую: Лилия Ребрик в воздушном платье за 7 700 грн очаровала летним луком

Я кайфую: Лилия Ребрик в воздушном платье за 7 700 грн очаровала летним луком

Лилия Ребрик позировала в летнем легком наряде ( фото:instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники пришли в восторг от женственного наряда и яркого фотосета Лилии.

Я кайфую: Лилия Ребрик в воздушном платье за 7 700 грн очаровала летним луком

Скриншот: maisonangelann.com

  • Ну красуня ж! Як сонце, як квітка, як щастя
  • Лілічка, ви просто красуня. Ви приклад справжньої жінки
  • Сонячна і завжди позитивна
  • Гарна сукня!
  • Лілія,Ви неймовірна
  • Супер
  • Яка ж ви красотуля
  • Лилечка классная
  • Ви неперевершені
  • Лиличка! Ты прелесть!

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик показала стройные формы в купальнике возле дачного бассейна.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Лилия Ребрик
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