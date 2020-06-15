Втрачают голову: Лілія Ребрик розсекретила "інгредієнти" щасливого шлюбу

Ведуча розповіла, як повинні виглядати ідеальні стосунки у парі
Лілія Ребрик і її чоловік, хореограф Андрій Дикий – приклад щасливої і міцної сім'ї на теренах українського шоу-бізнесу. Пара виховує двох дітей і при цьому не втрачає можливості побути наодинці, вміє підтримувати пристрасть і романтика у стосунках, а також їм ніколи не буває нудно разом. Лілія вирішила поділитися секретом гармонії в шлюбі.
Вона опубликувла щасливе фото з чоловіком, зроблене під час відпочинку в минулому році на Мальдівах.
"Розкрию вам свої складові ідеальних стосунків, ідеальної родини. І вісь три кіті моїх гармонійних стосунків:
Мій чоловік - мій друг. Але при цьому від нього я втрачаю голову і відчуваю, як швидко б'ється моє серце. Водночас настільки поважаю, що він у нашій родині безумовний авторитет", - раскрила секрет щастя і гармонії у стосунках ведуча.
Лілія Ребрик показала щасливе фото з чоловіком ( фото:instagram.com/liliia.rebrik)
Шанувальники в черговий раз захоплювалися зірковою парою і зробили їм компліменти, зазначивши жіночу мудрість теледіви.
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Також Лілія показала свій робочий образ, в якому вийшла в ранковий ефір на каналі Україна. Вона вбралась елегантний брючний легкий костюм небесно-блакитного відтінку.
Лілія Ребрик поділилася кадром з колегою Анатолієм Анатолічем( фото:instagram.com/liliia.rebrik)
Лілія Ребрик красувалася в небесно-блакитному брючному костюмі ( фото:instagram.com/ranok_ua)
Раніше Лілія Ребрик в романтичному літньому вбранні розповіла, що доставляє їй особливе задоволення.
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Автор: Lite