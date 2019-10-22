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Не терпится: Настя Каменских покажет новую себя (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.10.2019 - 14:01
Не терпится: Настя Каменских покажет новую себя (видео)
Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица заинтриговала кадрами нового клипа

Украинская суперзвезда Настя Каменских заинтриговала поклонников кадрами нового клипа. С первых нот 10-секундного тизера четко узнается мелодия украинской сопилки, а сама артистка предстает в игривом образе: в ультрастильных очках в виде двух пантер, бегущих навстречу друг другу.

Кадры из нового клипа певицы (видео: instagram.com/kamenskux)

В одном из своих последних интервью Настя Каменских рассказала, что работает над испанским альбомом. Так что можно предположить, что это будет первая песня из нового альбома, которую услышат поклонники. Согласно тизеру, премьера клипа состоится уже скоро – 25-го октября.

Не терпится: Настя Каменских покажет новую себя (видео)Потап и Настя (видео: instagram.com/kamenskux)

Напомним, предыдущий испано-англоязычный трек артистки побил множество рекордов. Peligroso 6 недель удерживал позиции в самом авторитетном международном чарте Billboard, а сама Настя стала первой украинской артисткой в этом престижном списке. Кроме того, песня стала самой ротируемой по версии Music Choice и уже полгода держится в рейтинге ТОП-30 на MTV среди латиноамериканских клипов. Клип на Peligroso Remix получился не менее знаковым. Он занял первую строчку в чарте одного из самых масштабных музыкальных телеканалов Латинской Америки HTVmusica.

Но, похоже, новая работа будет не менее запоминающейся. Чем же собирается удивить певица в очередном видео?

Не терпится: Настя Каменских покажет новую себя (видео)Настя готовит нечто необычное (фото: instagram.com/kamenskux)

"Мне уже не терпится поделиться с вами новой работой – это будет что-то абсолютно новое и необычное, поэтому следите за новостями, чтобы не пропустить премьеру моего клипа! Я уверена, что удивлю вас!", – заинтриговала Настя.

Кстати, интересные подробности о новом клипе Настя Каменских рассказала в эксклюзивном интервью, которое уже скоро появится на портале. Так что следите за обновлениями!

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Новости Украины Настя КаменскихПотап
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