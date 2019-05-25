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"Теперь можно шалить": Ефросинина взволновала пикантным фото в день рождения

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.05.2019 - 15:57
"Теперь можно шалить": Ефросинина взволновала пикантным фото в день рождения
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Известной телеведущей исполнилось 40 лет

Известная украинская телеведущая и актриса, а также счастливая жена и мама двоих детей Маша Ефросинина отмечает 25 мая юбилей - ей исполнилось 40 лет. Как призналась ранее знаменитость, с возрастом она избавилась от комплексов и стала более смелой  - так, накануне знаменательного дня артистка снялась в откровенной фотосессии для глянцевого журнала. Теперь же она подтвердила свои слова еще одним пикантным снимком, который опубликовала в Instagram.

На фото Маша без макияжа сидит на кухонном столе в одной розовой ночнушке, которую игриво приспустила с одного плеча, а также сексуально закинула ногу на ногу.

"Ну, что ж, теперь можно шалить!!! #40", - подписала дерзкий кадр именинница.

&quot;Теперь можно шалить&quot;: Ефросинина взволновала пикантным фото в день рождения

Фото: Маша Ефросинина отмечает 40-летие (instagram.com/mashaefrosinina)

Конечно же, ее принялись активно поздравлять в комментариях - в том числе и звездные друзья ведущей.

  • "Прекрасная!!! С днем рождения! Будь здоровая и счастливая!" - пишет Оля Полякова.
  • "С Днем Рождения!!!" - вторит ей Вера Брежнева.
  • "С прекрасным Рождением, Маша! Шали, восхищай, вдохновляй!" - желает Лилия Ребрик.
  • "С днем рождения, Маша!" - Алена Шоптенко.
  • "С днем рождения, красавица", - Наталья Могилевская.
  • "Машенька!!! с днем рождения, счастья безграничного во всех его проявлениях", - жена Монатика Ирина Демичева.

Простые поклонники тоже не остались в стороне и оставили множество теплых слов и душевных пожеланий своей любимице. Многие также отметили, что Маша просто потрясающе выглядит - намного моложе своих 40 лет.

  • "Щоб всім так виглядати в 40!"
  • "Марийка, любая 20 летняя девочка мечтает в 40 быть как вы! Спасибо, что вдохновляете миллионы женщин!"
  • "Хочу в #40 быть такой же роскошной. Всех благ вам - вы пример прекрасной леди. Вы мотивация"
  • "Красотка!! С днем рождения, Маша!!! Продолжайте в том же духе, радовать поклонников и бесить врагов!"
  • "Божественная Маша, будьте счастливы!!!"
  • "С Днём рождения, Маша!!! Шалите себе и другим во благо!"
  • "Чудесная Марийка! Спасибо за вдохновение!!!"
  • "Маша, с Днем Рождения! Какая же Вы крутая"
  • "С Днем рождения!!! Чтобы следующие 40 были не менее интересными и захватывающими"

&quot;Теперь можно шалить&quot;: Ефросинина взволновала пикантным фото в день рожденияФото: Маша Ефросинина (elle.ua)

Напомним, Маша Ефросинина показала детали свадьбы Потапа и Насти Каменских.

Ранее Маша Ефросинина обратилась к матерям с важной просьбой.Она призывает каждого родителя быть другом своему ребенку и поддерживать его, особенно в сложный период сдачи ЗНО.

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Новости Украины Маша Ефросининаведущая
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