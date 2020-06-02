Тело стало другим: Илона Гвоздева призналась, что сразу почувствовала беременность

На днях победительница шоу Танцы со звездами 2018 Илона Гвоздева огорошила своих поклонников радостной новостью - она станет мамой во второй раз. Хореграф и танцовщица рассказала, что уже на пятом месяце беременности и обещала делиться в сети своими тренировками и ощущениями. Начала она с того, что поведала, как материнский инстинкт помог ей почувствовать, что в ней уже зародилась новая жизнь.

Илона опубликовала нежное "беременное" фото, на котором она сидит на кресле в сером платье миди, положив руку на округлившийся животик. По словам звезды, намеки и предпосылки начались еще во время семейного отпуска с мужем и дочерью в Доминикане.

Фото: Илона Гвоздева (instagram.com/ilonagvozdeva)

"История началась ещё на нашем семейном отпуске в Доминикане, где каждый день, я видела возле себя аистов, постоянно ловила рыбу во сне, а мой муж наяву, ходила снимала сториз с домыслами «что бы все это значило?» В общем все располагало к пополнению", - пишет Гвоздева.

А после возвращения домой она точно почувствовала - в ней зародилась новая жизнь, хотя все тесты при этом были негативными. Однако Илона не сдавалась и в итоге врач подтвердил, что она таки беременна.

"Отпуск прошёл замечательно, вернувшись в Киев я через неделю начала ощущать резкие изменения внутри себя, хотя все тесты напрочь показывали «НЕТ», но в то же время я чувствовала, что жизнь во мне уже зародилась, сразу тело стало другим, по ночам я прям чувствовала изменения в области низа живота, обоняние обострилось, вкусовые рецепторы изменились, я резко все начала пересаливать, то ли от любви, то ли от состояния, стала слишком плаксивая, что вообще мне не свойственно. В общем упорных 2 недели я почти через день делала тесты, так как все мое нутро и материнское чутьё подсказывало что жизнь во мне уже зародилась, но подтверждения тому я не получала. И когда я не выдержала и на 3 неделю пошла к гинекологу, я получила 100% ответ "Да, вы беременны", - поделилась хореограф.

Фото: Илона Гвоздева с дочкой в Доминикане (instagram.com/ilonagvozdeva)

Также Гвоздева рассказала, как прошел первый триместр второй беременности - по словам артистки, токсикоз ее почти не мучил и она продолжала танцевать, но в облегченном варианте.

"Теперь о том, как для меня прошёл 1 триместр

-токсикоза практически не было (только изредка на рыбу)

-танцы и тренировки продолжаю, но в облегчённом варианте

-конечно же один из главных козырей-это размер груди, наконец-то я стала ее ощущать, весь телефон забит фотографиями

- за первые три месяца набрала «+5кг» и пока очень спокойно на это реагирую

- немного отекают ноги,если долго на ногах, но такое было у меня всегда

- изжога сразу начала мучать (хотя при 1 беременности это было к 6-7 мес)

- хотелось все время что-то жевать и пить томатный сок

- мужу мозг вынести не успела", - поведала звезда паркета.

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