Тайная свадьба принцессы Беатрис: как отреагировали Маркл и Миддлтон

Меган Маркл и Кейт Миддлтон (коллаж: РБК-Украина)

Меган Маркл и Кейт Миддлтон не смогли присутствовать на церемонии бракосочетания принцессы Беатрис

Свадьба принцессы Беатрис состоялась на прошлой неделе. Только 17 июля стало известно, что принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци поженились. Из-за пандемии коронавируса, королевская чета не смогла устроить шикарную публичную свадьбу, поэтому заветные "да" влюбленные сказали друг другу в рамках скромной приватной церемонии, на которой присутствовали всего около 20 гостей. Почему на церемонии отсутствовали Меган Маркл, Кейт Миддлтон и их супруги – читайте ниже.

Как сообщает Us Magazine, некоторым родственникам не удалось присутствовать на свадьбе лично. Но они все же передали поздравления новоиспеченной королевской семье. Меган Маркл и принц Гарри, которые сейчас находятся в США, позвонили Беатрис, чтобы поздравить ее с днем свадьбы. Благодаря сотовой связи свои пожелания и теплые слова смогли передать также Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Кроме того, герцоги Кембриджские опубликовали свои поздравления молодоженам в своем инстаграме, опубликовав в своих историях свадебное фото Беатрис и Эдоардо.

Фото из Instagram Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Возможно, Меган и Гарри также опубликовали бы фотографию и поздравления, однако после сложения с себя королевских полномочий, экс-герцоги не ведут социальные аккаунты.

Местные СМИ также отмечают, что церемония все-таки состоялась, а среди гостей были очень близкие. На церемонии присутствовали родители Беатрис, Сара Фергюсон и принц Эндрю (было принято решение не включать его в обнародованные снимки из-за причастности к секс-скандалу вокруг Джеффри Эпштейна), сестра Евгения с мужем Джеком Бруксбэнком, а также родители жениха, Алессандро Мапелли-Моцци и Никки Уильямс-Эллис. Пятилетний сын Мапелли-Моцци, Вольфи, выступил в качестве шафера для своего отца.

Напомним, ранее STYLER сообщало, что Елизавета II сильно оскорбила Меган Маркл.