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Тайна раскрыта: Катя Осадчая призналась, к кому секретно летала в Данию

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.01.2019 - 09:41
Тайна раскрыта: Катя Осадчая призналась, к кому секретно летала в Данию
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая взяла интервью у легендарного тенора

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая приняла участие в флешмобе #10yearschallenge, раскрыла тайну, зачем же она недавно побывала в Дании. Как оказалось, в городе Биллунд она брала интервью и всемирно известного оперного артиста Пласидо Доминго. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Осадчая опубликовала совместное фото с Доминго, при этом поздравив его с днем рождения.

"С днем рождения, Маэстро! Сегодня легендарный тенор Пласидо Доминго отмечает именины. А наше эксклюзивное интервью смотрите совсем скоро в Світському житті!" - поделилась ведущая.

Тайна раскрыта: Катя Осадчая призналась, к кому секретно летала в Данию

Фото: (instagram.com/kosadcha)

На снимке она запечатлена в черных брюках, стильном красном пальто и черном берете.

Поклонники отметили, что с нетерпением ждут выхода программы, а также, что Катя, как обычно, замечательно выглядит.

"С днем рождения именинника! Катя, а вы как всегда великолепны!";

"Жду интервью, с удовольствием посмотрю!";

"А хотела написать - наверное сердце замирает стоять рядом с таким человеком )) когда вижу у Вас подобное всегда об этом думаю )))";

"Нужно уже выпускать коллекцию шляпок Осадчей", - пишут в комментариях.

Напомним, Катя Осадчая в Дании вспомнила, как кубики "Лего" заставили ее поверить в чудеса.

Мы также сообщали, что зимние каникулы Катя Осадчая и Юрий Горбунов проводили на Мальдивах, откуда телеведущая делилась яркими фото райских уголков острова.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (видео: РБК-Украина)

 

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Новости Украины Катя ОсадчаяДанияведущая
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