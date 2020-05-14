Татуировки в нужных местах: Вера Брежнева рассекретила свои радикальные эксперименты

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица призналась, к каким переменам во внешности прибегала

Веру Брежневу сложно назвать бунтаркой. Певица работает в одном музыкальном стиле, не устраивает эксперименты на сцене и ведет спокойную и размеренную жизнь, достойно реагируя на слухи и кривотолки. Вопреки сплетням о проблемах в семье и изменах мужа Константана Меладзе, она публикует совместные счастливые видео – на карантине артистка и продюсер даже спели дуэтом. В интервью для instagram российского журнала Vogue Вера рассказала, как сравляется с потоком хейта, а также рассекретила свои бьюти-радикальное эксперименты.

Певица признается, что ей непросто далось умение спокойно реагировать на обидные слова недоброжелателей.

"Я долго этому училась. Нужно понять, что человек, у которого все хорошо, он не скажет тебе плохих слов. Нужно просто пожалеть этого человека – он настолько несчастен, что даже тебе гадости пишет. А во-вторых, ко мне недавно пришло понимание, что есть люди, которые просто не рады тому, что у тебя все хорошо. На них не надо обращать внимания и жить своей жизнью", - советует звезда.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Также она проговорилась, что хочет решиться на изменения в образе, но сделает это уже по окончанию карантина. Ее радикальные эксперименты касались в основном прически.

"Я последний раз стриглась три года назад под каре. И меня не покидает желание снова постричься. В этот раз у меня челка. Я об этом думаю. Я мастеру писала: не могу сама себе постричь челку. Если сама постригу, то потом могу жалеть. Мне нравиться, когда хочется чуть-чуть что-то менять. С цветом волос я решила пока не экспериментировать – мне все нравиться", - говорит Вера.

Она рассказала, что имеет татуировки на теле. "Они малюсенькие. Их просто не видно – они просто в нужных местах", - кокетливо заявила артистка.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Звезда сделала неожиданное заявление о своем гардеробе. "У меня самый небольшой гардероб из всех моих знакомых: только базовые крутые, нужные вещи. Я не вещистка, у меня есть даже пустые полки – настолько я спокойно к этому отношусь. Но в последнее время хочется красивых летящих платьев. В моем гардеробе просто платье вообще нет", - делится певица.

Ранее Вера Брежнева рассказала о переменах в образе старшей дочери и своей реакции на них.