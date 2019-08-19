Тарас Тополя признался, что может разозлить его не на шутку

Тара Тополя (фото: instagram.com/antytila_official)

При этом Тополя признался, что он больше интроверт

Тарас Тополя рассказал, бывают ли у него неврозы. Об этом лидер популярной группы "Антитіла", который ранее рассказал, что подарил Алеше после рождения сыновей, признался на съемочной площадке праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое канал "Украина" покажет 24 августа в 20:00.

Профессия артиста довольно непростая, поэтому рано или поздно каждый сталкивается с таким явлением, как невроз. Популярный музыкант Тарас Тополя признается, что он может быть жестким, но в очень редких случаях.

"У меня характер немножко другой. Я могу быть очень злым, но это настолько редкое явление, что его "достойны" видеть только очень близкие мне люди. Если ко мне проявляют агрессию, я сначала говорю, но и бывают ситуации, когда нужно ответить на некую внешнюю психологическую атаку", – поделился лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Тара Тополя (фото: instagram.com/antytila_official)

По словам Тараса, иногда люди просто не понимают спокойное и взвешенное объяснение на словах.

"Есть такая категория людей, которые по-другому не понимают. Поэтому приходится применять различные вербальные и невербальные методы, например, частично касаться их лица или тела своими руками. А вообще я больше интроверт, такие вещи внутри меня происходят. Считаю, что так правильно, потому что показывать людям свое раздражение – это слабость, которая не приносит хороших результатов", – рассказал артист в интервью каналу "Украина".

Кстати, ранее в комментарии LITE Тарас Тополя откровенно рассказал об отношениях с Alyosha.

"Мы еще не прожили 10 лет вместе. Только движемся к этому, два года осталось. Но конечно, мы, как и другие семьи, переживаем некоторые драматические истории, иногда ссоримся, не понимаем друг друга, выясняем отношения. Собственно, от этого никуда не денешься. И кто бы не говорил на камеру или фальшиво не улыбался, не старался доказать, что отношения идеальны… Могу сказать по своему опыту, что это зачастую неправда. Потому что отношения — это работа над собой двух людей", — говорит Тарас Тополя.

Напомним, в масштабном шоу "З Днем народження, Україно!" также зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, группы "Время и Стекло", "MOZGI", KAZKA, DZIDZIO, НЕАНГЕЛЫ, "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером масштабного шоу канала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители канала "Украина" увидят 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.