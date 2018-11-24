Танцы со звездами 2018: участница "Женского квартала" выступит в финале шоу

Вера Кекелия и Роман Дуда. Фото: Пресс-служба 1+1

Вера Кекелия споет в финальном выпуске сезона

В это воскресенье, 25 ноября, популярная музыкальная пара VERA KEKELIA (участница "Женского квартала") и DUDA выступит с песней на грандиозном финале главного танцевального проекта страны Танцы со звездами.

Вера и Роман исполнят дуэтную композицию "Тобі" в рамках эффектной постановки с участием звездных танцоров. Кроме того, телезрители увидят отрывки нового клипа музыкальной пары, презентация которого состоится на днях.

Отметим, на протяжении всего сезона Танцев со звездами VERA KEKELIA и DUDA за кулисами вживую сопровождали вокалом танцевальные номера звездных участников проекта.

Телезрители не раз узнавали их по голосу, отмечая особую чувственную манеру и глубину исполнения. Свою первую дуэтную композицию "Тобі" музыкальная пара презентовала к первой годовщине свадьбы в октябре этого года, вложив в нее самые теплые и сильные переживания за год совместной жизни.

Долгожданная премьера клипа на песню "Тобі" VERA KEKELIA и DUDA состоится уже в ближайшие дни. Выступление пары на Танцах со звездами смотрите уже в это воскресенье на 1+1.

Напомним, что в финале шоу Танцы со звездами 2018 зрители могут решить, кто из судей был самым справедливым.

Кстати, Леся Никитюк высказалась о победе в полуфинале Танцев со звездами 2018. Леся не скрывает - на новые паркетные подвиги ее вдохновляет украинский народ, любовь и поддержка которого каждый раз спасает телеведущую от вылета. В последнем выпуске ведущая исполнила два танца, и оба посвятила своим зрителям.

Отметим, что танец Никитюк и Поляковой в полуфинале жестко раскритиковали в сети.

Танці з зірками 2018 - официальная презентация (видео: STYLER.rbc.ua)