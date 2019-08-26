"Танці з зірочкою": Снежана Бабкина станцевала с двухмесячным сыном у бассейна

Фото: Снежана и Елисей Бабкины (instagram.com/snezhana_babkina)

Зажигательные танцы на итальянском курорте растрогали подписчиков

Звездная мама Снежана Бабкина, которая со своим мужем музыкантом Сергеем Бабкиным и детьми отправилась на отдых на итальянский курорт - Сардинию, ежедневно публикует фото и видео с отдыха большого семейства. Здесь и пляжные фото, и кадры с прогулок по живописной Сардинии, и романтичные снимки уединения с мужем. Но одни из самых популярных постов — публикации с двухмесячным сыночком Елисеем.

Недавно Снежана записала короткое видео у бассейна, на котором исполнила зажигательный танец с малышом на руках, она вспомнила свое танцевальное прошлое и призналась, что будет следить за эфирами нового сезона "Танці з зірками".

Видео: Снежана и Елисей Бабкины (instagram.com/snezhana_babkina)

Молодая мама пожелала удачи и сил всем участникам нового сезона и спросила у поклонников:

"Помните, как мы с @babkin_official зажигали? Какой наш танец вам запомнился больше всего?".

Подписчики умилились таким танцем мамы и сына и рассказали, почему восхищаются Снежаной:

Танці з зірками, були тепер - танці з зірочкою !!!

ОБОЖАЮ!!!

Суперпара

Мамочка-зажигалочка! В танцах каждый номер был идейным, и классным, а ещё насыщенные гастроли! Для меня это было открытие крутой картинки с голубого экрана, а послевкусие - такие позитивные ВСЕ Бабкины! Многому у Вас можно поучиться!

Ви така класна і стильна, дякую за позитив

Вы были лучшие

Партнёр растёт!!!

Снежана! Вы красотка, ну просто зажигалка

Ааааа, яка ж Ви крута

Фото: Снежана Бабкина (instagram.com/snezhana_babkina)

А еще Снежана показала, как забавно использует детские пеленки. Креативная мама превратила отрез льняной ткани в головной убор, который спасал ее от палящего солнца.

К слову, ранее Снежана Бабкина впервые показала идеальную фигуру в купальнике всего через два месяца после рождения третьего ребенка. Удивительные перемены во внешности сразу прокомментировали поклонники.

Ранее Сергей Бабкин показал расслабленный отдых на Сардинии и отметил, что его личное счастье - в мелочах.