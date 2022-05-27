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"Там своя история": всплыли новые детали развода Логуновой и Ступки

Новина українською →
Пятница 27 мая 2022 11:44
"Там своя история": всплыли новые детали развода Логуновой и Ступки Дмитрий Ступка и Полина Логунова расстались (фото: instagram.com/polinalogunova)
Автор: Дмитрий Войналович

В начале апреля Дмитрий Ступка и Полина Логунова, воспитывающие дочь Богдану, объявили о разводе.

Звездный отец актера Остап Ступка, который в свое время тоже пережил расставание с любимой женщиной, впервые прокомментировал развод сына.

&quot;Там своя история&quot;: всплыли новые детали развода Логуновой и Ступки

Дмитрий Ступка с дочерью и экс-женой (фото: instagram.com/stupka777)

"Я говорю, чтобы сын успокоился и не обращал внимания ни на какие возможные выпады. У них там своя история, и надо немного отвлекаться от этих дел", - сказал Остап в интервью программе "Зірковий шлях", которая сейчас выходит в эфире"Индиго TV"

Но актер подчеркнул, что Дмитрий очень скучает по пятилетней дочери.

"В таких условиях прежде всего не должны страдать дети. Взрослые-то разберутся между собой. Он хороший отец и делает все для того, чтобы поддерживать отношения", - пояснил Ступка журналистам канала "Украина".

&quot;Там своя история&quot;: всплыли новые детали развода Логуновой и Ступки

Дмитрий Ступка с дочерью (фото: instagram.com/stupka777)

Актер также прокомментировал, удается ли ему делать то же самое.

"Так складываются обстоятельства, что сейчас мне это не удается. Может когда-то со временем мы это наверстаем", - сказал он.

&quot;Там своя история&quot;: всплыли новые детали развода Логуновой и Ступки

Дмитрий Ступка с отцом (фото: instagram.com/stupka777)

Ступка не стал развивать эту тему. Отношения, даже разрыв - это все равно очень личное дело. К тому же звезда понимает, что люди станут обсуждать не только его, но и всех тех, о ком он скажет в эфире публично.

"Я не общаюсь с "другой стороной". И ничего не комментирую", - сказал он и добавил, что поддержал сына в решении разорвать отношения.

"У нас мужская солидарность", - резюмировал он.

Как сейчас живет экс-жена Дмитрия Ступки

Сразу после объявления о разводе Логунова в Instagram начала выкладывать фото с новым бойфрендом, который, по мнению подписчиков телеведущей, "похож на актера из турецких сериалов".

&quot;Там своя история&quot;: всплыли новые детали развода Логуновой и Ступки

Полина Логунова с новым бойфрендом (фото instagram.com/polinalogunova)

В то же время Полина в соцсетях желает Дмитрию найти "идеальную женщину".

Заметим, что Логунова свое время написала в Instagram, что не хочет мириться с законом о языковых квотах на ТВ и заявила, что принципиально не собирается изучать украинский язык и разговаривать на нем на телевидении, отметив, что ведущие, которые говорят на украинском, в кадре "выглядят нелепо".

&quot;Там своя история&quot;: всплыли новые детали развода Логуновой и Ступки

Полина Логунова (фото: instagram.com/polinalogunova)

Ранее мы писали, что Дорофееву после развода застали в объятиях с новым мужем.

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Дмитрий Ступка Полина Логунова
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