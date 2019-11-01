Талия — плюс 2: Маша Ефросинина в купальнике поделилась мексиканскими "достижениями"

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая рассказала, что успела за 10 дней отдыха в жаркой стране

Маша Ефросинина довольно редко публикует откровенные снимки и показывает себя в купальнике, хотя в свои 40 лет может похвастаться роскошной подтянутой фигурой. Однако на отдыхе она все же делится пляжными фото, в том числе и демострирует свои формы. Что не всегда вызывает позитивную реакцию у пользователей сети, однако ведущая достойно дала отпор хейтерам на недавнем видео из Мексики и предложила просто отписаться от нее тем, кому не нравится, как она выглядит. На свежем кадре в своем Instagram она также позирует в купальнике - артистка рассказала о главных интересных событиях, что произошли за 10 дней отдыха на берегу океана.

Маша запечатлена на пляже в эффектном черном купальнике с высокой талией и верхом в виде топа, а также солнцезащитных очках. К слову, телезвезда призналась, что слегка поправилась в отпуске - а все из-за очень вкусных начос!

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"Итак, за 10 дней в Мексике: ⠀ ⠀

—Ливни — 7 дней ( но на наших виллах нам чхать было на дождь ) ⠀

— Упаковка и распаковка чемодана — 10 раз; ⠀

—Из шести пар взятой обуви надето — 2 шт. ( сильно удобные вьетнамки ) ⠀ ⠀

—Выезд на экскурсии — 2 раза;

—Съедено начос— тонна; ( будете в @banyantreemayakoba , попробуйте на пляже chilly beans nachos - это разрыв!) ⠀

—Выпито текилы —один раз, количество размыто ( @amivilna , теперь наша дружба закреплена на века) ⠀

—Новые друзья — носуха Толик, игуана Татьяна и паук..., с..ка, дико страшный! ⠀

—Талия — плюс 2 см.; ⠀

—Загар — тупо только ноги ( называется, береги лицо от солнца как Марийка) ⠀

—Подкаты — 1 шт. : Мексиканский дедуля на пляже крикнул в мой адрес что-то типа "ух, и жопа!". Сделала вид, что не понимаю испанский... " - рассказала Ефросинина в своем фирменном юморном стиле.

Отметим, что в Мексике знаменитость отдыхала в компании мужа Тимура Хромаева и 15-летней дочери Наны.

Подписчики поспешили оставить свои отзывы, восхищаясь потрясающей фигурой Марии и ее юным внешним видом, а также позитивом и чувством юмора.

Ну і красотка Ви!!! Купальник дуже!!! Фігура бомба!!! Рівняюсь на Вас, бо розумію, що це плоди щоденної роботи, важкої роботи

Купальник супер, а вы Маша красавица. Восхищаюсь вами )))) поделитесь пожалуйста откуда купальник?

За 10 дней - сказочно красивые фото и истории))) и как всегда невероятная энергетика

Маша, ты красотка. делись, пожалуйста, своим питанием и тренировками

На счёт талии- не верю!

Красотка, улыбнуло про дедулю) они такие живчики стали )

Красотка, восхищаюсь вами

Мега

Вот это ноги!

Ну Вы же прямо девочка-девочка

Вы для меня намного больше чем красавица ( хотя это безусловно) вы пример для подражания и наследования.

Ви класна!

Тело на 18

Вы прекрасны! На фото просто секси пекси

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина в платье-вышиванке поделилась собственным списком вещей, которые обязательно понравятся в Мексике каждой девочке.

Ранее Маша Ефросинина подробно рассказала от отдыхе в Мексике и объяснила, в чем именно для нее заключается роскошь.