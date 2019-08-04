"Такой милый!" Жена MONATIK'а очаровала сеть фото подросшего сына

Жена MONATIK'а (Дмитрия Монатика), Ирина Демичева не часто балует поклонников фото со звездным мужем и еще реже публикует снимки их двоих сынов. Семейные кадры неизменно умиляют поклонников и они всегда с нетерпением ожидают появления душевных фото в ленте Instagram. В этот раз Ирина решила сделать приятно исключение и разместила снимок подросшего сына.

Мальчик стоит у окна спинок к камере. Он одет в удлиненную футболку темно-синего цвета с огромной цифрой "13" и штаны с белыми лампасами. Ирина решила не подписывать кадр, а лишь поставила два сердечка.

Подписчики жены певца пришли в восторг от наблюдения малыша. Правда, они попросили показать лицо ребенка, ведь родители всегда размещают только фото детей со стороны спины.

Фото: сын Дмитрия Монатика и Ирины Демичевой (instagram.com/irinademicheva)

Просто огонь, весь в родителей, такой же красивый (хоть и сзади)

Почему дети всегда спиной? Покажите их лица

Такой затылочек

Такой милый у вас сын, Ирочка. Хорошо было бы показать его лицо

Класс! Долгожданный отдых!

Скриншот комментариев

На последний комментарий Ирина ответила, что долгожданные каникулы наступят лишь после двух масштабных концертов. "Оооо да, почти. Еще нужно 2 концерта отработать и перезагрузка начнется", - сообщила она.

Скриншот комментариев

Ранее жена Дмитрия Монатика и его директор Ирина Демичева умилила признаниями артисту. Она показала кадры с выступления мужа на фестивале "Черноморские игры" и отметила, что любит его и гордится.

Также в июне MONATIK и его жена Ирина Демичева посетили солнечную Турцию, где совмещали приятное с полезным в спа-отеле города Сиде.

Напомним, что жена Дмитрия Монатика Ирина Демичева назвала звездного мужа "мужчиной своей мечты".