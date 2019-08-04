"Такой милый!" Жена MONATIK'а очаровала сеть фото подросшего сына

Ирина показала кадр с одним из детей
Жена MONATIK'а (Дмитрия Монатика), Ирина Демичева не часто балует поклонников фото со звездным мужем и еще реже публикует снимки их двоих сынов. Семейные кадры неизменно умиляют поклонников и они всегда с нетерпением ожидают появления душевных фото в ленте Instagram. В этот раз Ирина решила сделать приятно исключение и разместила снимок подросшего сына.
Мальчик стоит у окна спинок к камере. Он одет в удлиненную футболку темно-синего цвета с огромной цифрой "13" и штаны с белыми лампасами. Ирина решила не подписывать кадр, а лишь поставила два сердечка.
Подписчики жены певца пришли в восторг от наблюдения малыша. Правда, они попросили показать лицо ребенка, ведь родители всегда размещают только фото детей со стороны спины.
Фото: сын Дмитрия Монатика и Ирины Демичевой (instagram.com/irinademicheva)
Скриншот комментариев
На последний комментарий Ирина ответила, что долгожданные каникулы наступят лишь после двух масштабных концертов. "Оооо да, почти. Еще нужно 2 концерта отработать и перезагрузка начнется", - сообщила она.
Скриншот комментариев
Ранее жена Дмитрия Монатика и его директор Ирина Демичева умилила признаниями артисту. Она показала кадры с выступления мужа на фестивале "Черноморские игры" и отметила, что любит его и гордится.
Также в июне MONATIK и его жена Ирина Демичева посетили солнечную Турцию, где совмещали приятное с полезным в спа-отеле города Сиде.
Напомним, что жена Дмитрия Монатика Ирина Демичева назвала звездного мужа "мужчиной своей мечты".