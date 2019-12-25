Такого не ожидала даже я: стильная Катя Осадчая поддержала мужа на премьере фильма

Осадчая призналась, что муж ее сильно удивил
Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая недавно похвасталась "боевой" готовностью к встрече Нового года 2020, похвалила своего мужа Юрия Горбунова в Instagram.
Осадчая отметила, что в кинотеатрах страны начинается показ фильма "Скажене весілля 2", в котором снялся Горбунов. При этом Осадчая написала, что не ожидала от мужа таких перевоплощений.
К своему посту телеведущая добавила две фотографии. На одном снимке она в красивом белом платье стоит вместе с Горбуновым, а на втором фото уже сама позирует на камеру.
Катя Осадчая поддержала Горбунова на премьере нового фильма (фото: instagram.com/kosadcha)
Пользователи сети оценили фотографии Осадчей и прокомментировали их.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Осадчая и Горбунов покорили украинцев "любовным селфи". Украинские телеведущие показали трогательное совместное фото.