Такого не ожидала даже я: стильная Катя Осадчая поддержала мужа на премьере фильма

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая призналась, что муж ее сильно удивил

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая недавно похвасталась "боевой" готовностью к встрече Нового года 2020, похвалила своего мужа Юрия Горбунова в Instagram.

Осадчая отметила, что в кинотеатрах страны начинается показ фильма "Скажене весілля 2", в котором снялся Горбунов. При этом Осадчая написала, что не ожидала от мужа таких перевоплощений.

К своему посту телеведущая добавила две фотографии. На одном снимке она в красивом белом платье стоит вместе с Горбуновым, а на втором фото уже сама позирует на камеру.

Катя Осадчая поддержала Горбунова на премьере нового фильма (фото: instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети оценили фотографии Осадчей и прокомментировали их.

Были уже сегодня. Насмеялись от пуза;

Сегодня уже видели. Просто супер, посмеялись от души. Счастлива, что снято в родной стране;

Вы очень красивы в этом платье;

Такие красивые;

Сегодня уже были на допремьерном показе. Это что-то невероятное. Обычно 2 части одного фильма не очень, но тут без комментариев! Насмеялись от души. Спасибо за классное украинском кино;

Смотрели сегодня! После фильма пришлось умываться идти, все лицо в слезах от смеха! Хороший, позитивный, отдыхающий фильм! Юра как всегда на высоте! Равно как и все актеры! Просто супер!

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Осадчая и Горбунов покорили украинцев "любовным селфи". Украинские телеведущие показали трогательное совместное фото.