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Такого не ожидала даже я: стильная Катя Осадчая поддержала мужа на премьере фильма

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.12.2019 - 21:26
Такого не ожидала даже я: стильная Катя Осадчая поддержала мужа на премьере фильма
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая призналась, что муж ее сильно удивил

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая недавно похвасталась "боевой" готовностью к встрече Нового года 2020, похвалила своего мужа Юрия Горбунова в Instagram.

Осадчая отметила, что в кинотеатрах страны начинается показ фильма "Скажене весілля 2", в котором снялся Горбунов. При этом Осадчая написала, что не ожидала от мужа таких перевоплощений.

К своему посту телеведущая добавила две фотографии. На одном снимке она в красивом белом платье стоит вместе с Горбуновым, а на втором фото уже сама позирует на камеру.

Такого не ожидала даже я: стильная Катя Осадчая поддержала мужа на премьере фильмаТакого не ожидала даже я: стильная Катя Осадчая поддержала мужа на премьере фильма

Катя Осадчая поддержала Горбунова на премьере нового фильма (фото: instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети оценили фотографии Осадчей и прокомментировали их.

  • Были уже сегодня. Насмеялись от пуза;
  • Сегодня уже видели. Просто супер, посмеялись от души. Счастлива, что снято в родной стране;
  • Вы очень красивы в этом платье;
  • Такие красивые;
  • Сегодня уже были на допремьерном показе. Это что-то невероятное. Обычно 2 части одного фильма не очень, но тут без комментариев! Насмеялись от души. Спасибо за классное украинском кино;
  • Смотрели сегодня! После фильма пришлось умываться идти, все лицо в слезах от смеха! Хороший, позитивный, отдыхающий фильм! Юра как всегда на высоте! Равно как и все актеры! Просто супер!

Такого не ожидала даже я: стильная Катя Осадчая поддержала мужа на премьере фильма

Такого не ожидала даже я: стильная Катя Осадчая поддержала мужа на премьере фильма

Такого не ожидала даже я: стильная Катя Осадчая поддержала мужа на премьере фильма

Такого не ожидала даже я: стильная Катя Осадчая поддержала мужа на премьере фильма

Такого не ожидала даже я: стильная Катя Осадчая поддержала мужа на премьере фильма

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Осадчая и Горбунов покорили украинцев "любовным селфи". Украинские телеведущие показали трогательное совместное фото.

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