Такого еще не было: Дана из Холостяк 10 показала первые кадры чувственной фотосессии с Максом Михайлюком

Дана из Холостяк-10 (фото: instagram.com/dana_okhanska)

На одном из фото Дана позирует с Максом

В прошедшую пятницу, 8 мая состоялся уже десятый выпуск романтического реалити Холостяк-10. Совсем скоро поклонники проекта узнают, кому же Макс Михайлюк предложит развивать отношения вне съемочной площадки, а с кем распрощается навсегда. Отметим, что на шоу остались всего три участницы - Дана, Даша и Вика. Во время прошедшего выпуска Макс принял нелегкое решение и вынужден был попрощаться с одной из своих фавориток - проект покинула Кристина. Как обосновал свое решение холостяк, девушка все это время была не до конца честна с ним.

Отметим, что во время 10-выпуска Холостяк-10 Михайлюк встретился с родителями участниц. Более того, Макс решил нарушить правила проекта. И в тайне от девушек встретился с их мамами. Мужчина расспросил женщин об их дочерях, а также поинтересовался, какой сюрприз мог бы приятно удивить каждую из девушек. Как выяснилось, Дана Оханская очень любит фотографироваться. У девушки даже есть традиция - делать фото из стран, где она бывает впервые.

Не сложно догадаться, что для Даны Макс организовал свидание с фотосессией. После выпуска Дана поспешила показать результат этого необычного свидания. Более того, фотографом выступал сам Михайлюк!

“Так, в мене дійсно є «традиція» організовувати собі фотосесії в різних країнах, куди я подорожую. Дякую мамі за таку ідею побачення!Дякую Максу за таке її втілення в життя у футболочках. Тааакоого фотографа у мене ще не було. Як і сором’язливості під час фотосесії :) Як і самої фотосесії”, - поделилась эмоциями от съемки Дана Оханская.

Фото: instagram.com/dana_okhanska

На опубликованной серии фото Дана позирует в стильном образе - черная мини-юбка колокольчик, а также черная футболка с пикантным принтом. Отдельного внимания заслуживает яркая деталь образа - туфли с анималистичным принтом. Волосы красотка собрала в крупные локоны.

Девушка лежит на кровати, позирует на стуле… Есть и общее фото с Холостяком. На снимке Дана и Макс лежат вместе на кровати и улыбаются в камеру.

Фото: instagram.com/dana_okhanska

Также Дана написаоа по пунктам, чего никогда не позволяет себе.

“Я НІКОЛИ НЕ ставлю фінансову забезпеченість чоловіка на перше місце, не йду на конфлікт першою. Не вступаю в суперечку з кимось, з ким мої інтереси не перетинаються. Не говорю про когось те, що не знаю достеменно, не вживаю необґрунтовану критику до людей, як от «фу», «просто бесит», «лицемерная» тощо, не підтверджуючи все це фактами”, - пишет Дана, обращаясь скорее к своим хейтерам.

Фото: instagram.com/dana_okhanska

Напомним, ранее Даша из Холостяк-10 "случайно" засветила пикантные формы в соблазнительном наряде.