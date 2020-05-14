Даже такое есть: Вика из Холостяк-10 заинтриговала архивным фото с Максом Михайлюком

Вика из Холостяк-10 (фото: instagram.com/gala_vikki)

Вика интригует следующим выпуском Холостяк-10

Уже завтра, 15 мая на СТБ выйдет 11-й выпуск романтического реалити Холостяк-10. Отметим, что на проекте остались три участницы - Даша, Дана и Вика. Именно они в ближайшее время будут бороться за заветное предложение от главного героя проекта (пилот Макс Михайлюк). Напомним, что во время прошлого, десятого выпуска Макс знакомился с родителями девушек. И даже нарушил правила, встретившись с мамами участниц, не предупредив об этом их дочек. Но именно такая спонтанная беседа помогла Максу лучше разобраться в девушках. Как выяснилось, Кристина на проекте старалась, по мнению Михайлюка, всячески угодить ему и подстроиться под его интересы. Она была с ним неискренней. Из-за чего Макс решил попрощаться с девушкой.

Во время одиннадцатого выпуска Холостяк-10 уже Вика, Даша и Дана будут знакомиться с родителями Макса. Как пройдет общение девушек с близкими главного героя – узнайте совсем скоро. Новый выпуск романтического реалити покажут 15 мая онлайн в 19:00 на СТБ.

Тем временем участницы продолжают подогревать интерес к шоу. К примеру, Вика из Холостяк-10 решила поделиться с фолловерами архивными фото с Максом. Фото было сделано на съемках проекта. “Воспоминания. Даже такое есть”, - подписала снимок Вика. На фото Макс Михалюк в сером костюме галантно обнимает девушку за талию, улыбаясь в камеру. На Виктории - черная короткая шубка и замшевые ботинки, подчеркивающие стройные ножки “холостячки”.

Отметим, что до этого Вика показала детали своего образа с недавней церемонии роз, которая прошла в черно-золотых тонах. Для появления перед холостяком девушка выбрала эффектное полупрозрачное платье с пышной юбкой в пол.

Кстати, выбывшая Кристина продолжает следить за проектом. Девушка даже опубликовала пост, напоминая поклонникам о предстоящем новом выпуске.

“Ну что! Завтра пятница? За кого «болеете», девочки?” - уточняет Кристина из Холостяк-10. При этом свой пост девушка сопроводила символическими фото, позируя в кинотеатре.

Фото: instagram.com/kris.chem

Поклонники Кристины написали в комментариях свои варианты:

В этом выпуске уйдёт Вика. Даша победит, я уверенная

Дашка, думаю останется. До определенного момента за тебя болела

Я за тебе вболівала, а тепер немає смислу дивитися холостяк

За тебя... всё-таки надеюсь до последнего, что тебя вернут назад

А разве шоу не закончилось?)) Моя фаворитка ушла, за кого болеть понятия не имею... Желаю удачи, Кристина ! (Искренно)

Я действительно перестала смотреть, ибо нет смысла больше, ты была самой красивой, нежной и женственной

Я не хочу обидеть девочек, которые остались, но мне не приятно за ними наблюдать... каждая из них чём-то раздражает... поэтому буду ждать финальное пост-шоу, надеюсь там увидеть Вас

Скриншот комментариев: instagram.com/kris.chem

Напомним, ранее Даша из Холостяк-10 "случайно" засветила пикантные формы в соблазнительном наряде.