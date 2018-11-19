"Таких формат не любит": Никитюк высказалась о победе в полуфинале Танцев со звездами 2018

Фото: коллаж РБК-Украина

Даже судьи проекта к финалу признали: прогресс Леси в танцах невозможно не заметить

Поставить себе цель – принять ее и дойти до финала! Это все о паре Леси Никитюк и Максима Ежова на Танцах со звездами 2018. После эфира Леся раскрыла секрет своего танцевального успеха. Что или кто помог ведущей дойти до финала?

Зрители ликуют, Влад Яма удивляется, а Леся Никитюк уже репетирует новые танцевальные номера. Потому что #багіняламінату – в финале! Леся не скрывает – на новые паркетные подвиги ее вдохновляет украинский народ, любовь и поддержка которого каждый раз спасает телеведущую от вылета. В последнем выпуске ведущая исполнила два танца, и оба посвятила своим зрителям.

"Шоу Танцы со звездами и колоссальна зрительская поддержка – это то что помогло мне еще больше поверить в себя и усовершенствовать себя как 100% артиста. Объездив полмира, мне удалось пообщаться с танцорами, певцами и актерами – знаете какой вывод? Настоящие артисты, они профи во всем! Они разносторонне развиты, когда нужно поют, когда нужно танцуют, играют и импровизируют – это и есть артист. Я стараюсь максимально совершенствовать себя в данном направлении. Я совершенно искренний человек. Таких формат не любит. Ничего в жизни не давалось мне просто так, легко. Но вчера я поняла в жизни возможно все", - рассказала Никитюк.

Фото: Леся Никитюк и Максим Ежов

Леся – не самый простой участник проекта. Все помнят ее словесные потасовки с Владом Ямой. Просто Никитюк любит честность и всегда откровенна с судьями и зрителями.

"Оценки для меня никогда не были критерием успеха в шоу. Для меня важен прогресс и зрительское одобрения, - говорит Леся Никитюк. – Очень важно понимать, что телевиденье исчезнет без диалога, поэтому в каждом своем слове я отображаю безграничную благодарность и любовь к зрителю. Потому что именно для него, я все и делаю. Я очень хочу чтобы каждый воскресный вечер был ярче и интересней предыдущего. Хочу сказать им огромное спасибо за поддержку!"

Даже судьи проекта к финалу признали: прогресс Леси в танцах невозможно не заметить.

Леся Никитюк и Максим Ежов (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Максим и Леся – огромные молодцы, - говорит Дмитрий Монатик. – Их последние номера поражают до глубины души. А полуфинальные танго с Олей Поляковой было поистине королевским. Очень желаю им зрительской поддержки!"

"Танцы действительно даются Лесе нелегко, но ее отношение к процессу, то, как она слушает и СЛЫШИТ замечания, то, как она старается, мне очень нравится", - комментирует Влад Яма.

Как итог – Леся Никитюк и Максим Ежов попадают в финал в шоу "Танці з зірками"!

Напомним, ранее Леся Никитюк показала, как ходит на шопинг. При этом телеведущая в привычной для себя юморной форме примерила пуховик от известного дизайнера за $1000.

До этого, Леся Никитюк поделилась забавным моментом своего детства.

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Видео: РБК-Украина