Такая же стройная и соблазнительная: Ева Лонгория восхитила красотой на фото разных лет

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Звезда тоскует по Каннскому фестивалю

Ева Лонгория обожает светские выходы. А потому на ежегодном Каннском кинофестивале она главная гостья. На красных дорожках обладательница совершенных параметров привыкла блистать в самых роскошных нарядах – порой весьма откровенных и всегда ярких.

В этом году по причине карантина событие не состоится, а потому знаменитая актриса решила вспомнить свои знаковые выходы. Она опубликовала 2 фотографии: свой первый фестиваль, а также прошлогодний. «На этой неделе был бы Каннский кинофестиваль во Франции. Это фотография, когда я впервые посетила событие в 2005-м году, и с 2019-го года. Этим летом я была бы на пятнадцатом ивенте! Ох, какие воспоминания», – написала Ева под кадрами.

Ева на фото разных лет (фото: instagram.com/evalongoria)

На фото она позирует в облегающем, словно вторая кожа, платье телесного оттенка из блестящей ткани. Второй образ – более вычурный, актриса выбрала бледно-розовое платье со шлейфом и корсетом с камнями. Разумеется, сеть не могла не высказать свое мнение поводу луков знаменитости. Не менее внимания привлек и тот факт, что с годами звезда практически не изменилась.

Прекрасный образ

Оба просто восхитительные

Ты выглядишь, как богиня

Просто абсолютно прекрасна, Ева, прекрасна

Восхитительная леди

У меня нет слов

Ты не изменилась, детка

Удивительная

Прекрасная

Так великолепна

Богиня

Всегда идеальные платье на Каннский кинофестиваль. У тебя такой отличный вкус. Ты каждый год блистаешь

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/evalongoria)

Напомним, Ева даже на карантине не забывает радовать фолловеров своими стильными образами. Она демонстрирует различные аутфиты, которые дополняет обувью из собственной линии. Поклонники обожают подобные посты, так как их можно смело брать как пример для составления своих собственных луков на все случаи жизни.

Автор: Мила Иванова