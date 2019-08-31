ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Такая солнечная: яркая Джамала насладилась последним летним утром

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.08.2019 - 16:37
Такая солнечная: яркая Джамала насладилась последним летним утром
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица восхитила сеть эффектным образом

Украинская певица Джамала недавно отпраздновала свое 36-летие и показала поклонникам, какой подарок ей сделал любимый муж Сеит-Бекир. Оказалось, что супруг преподнес артистке стильное платье с принтом "под гепарда", которое явно пришлось ей по вкусу, ведь она регулярно восхищает своими эффектными образами. Так, для прощания с летом исполнительница также выбрала красочный лук.

На своей странице в Instagram Джамала показала, как она наслаждалась последним летним утром в этом году. Певица позировала в шелковом красном платье-миди и черных полусапожках, а также эффектно набросила на одно плечо черную куртку. Артистка забралась на бордюр на берегу Днепра и с удовольствием подставила лицо солнышку.

Такая солнечная: яркая Джамала насладилась последним летним утром

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Насолоджуватись останнім літнім ранком", - прокомментировала яркие кадры знаменитость.

Такая солнечная: яркая Джамала насладилась последним летним утром

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики поспешили оставить свои отзывы, восхищаясь стилным нарядом и красотой Джамалы.

  • Красотка
  • Жалко, що літо закінчується)
  • Яка гарна
  • Даже не верится, что лето уже почти прошло!
  • Неймовірно красива. А я осінь тоже дуже люблю
  • Така сонячна
  • Неймовірна
  • Ніжна

Такая солнечная: яркая Джамала насладилась последним летним утром

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала прогулялась по Парижу в стильном летнем образе. При этом певица подчеркнула, что эта поездка была для нее абсолютно неожиданной, но тем более прекрасной. При этом по Парижу Джамала прогулялась с подругой и сделала серию фото своего нового летнего образа.

К слову, недавно Джамала вызвала спор в сети перевоплощением в "девушку с района". Певица примерила несколько спортивных нарядов, а фотосессия проходила на балконе одной из столичных многоэтажек.

"Что еще мне надо!" Джамала показала в деталях подарок мужа на ее 36-летие "Прекрасный день": Джамала прогулялась по Парижу в стильном летнем образе
Новости Украины Джамалаобраз
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь