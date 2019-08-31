Такая солнечная: яркая Джамала насладилась последним летним утром

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица восхитила сеть эффектным образом

Украинская певица Джамала недавно отпраздновала свое 36-летие и показала поклонникам, какой подарок ей сделал любимый муж Сеит-Бекир. Оказалось, что супруг преподнес артистке стильное платье с принтом "под гепарда", которое явно пришлось ей по вкусу, ведь она регулярно восхищает своими эффектными образами. Так, для прощания с летом исполнительница также выбрала красочный лук.

На своей странице в Instagram Джамала показала, как она наслаждалась последним летним утром в этом году. Певица позировала в шелковом красном платье-миди и черных полусапожках, а также эффектно набросила на одно плечо черную куртку. Артистка забралась на бордюр на берегу Днепра и с удовольствием подставила лицо солнышку.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Насолоджуватись останнім літнім ранком", - прокомментировала яркие кадры знаменитость.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики поспешили оставить свои отзывы, восхищаясь стилным нарядом и красотой Джамалы.

Красотка

Жалко, що літо закінчується)

Яка гарна

Даже не верится, что лето уже почти прошло!

Неймовірно красива. А я осінь тоже дуже люблю

Така сонячна

Неймовірна

Ніжна

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала прогулялась по Парижу в стильном летнем образе. При этом певица подчеркнула, что эта поездка была для нее абсолютно неожиданной, но тем более прекрасной. При этом по Парижу Джамала прогулялась с подругой и сделала серию фото своего нового летнего образа.

К слову, недавно Джамала вызвала спор в сети перевоплощением в "девушку с района". Певица примерила несколько спортивных нарядов, а фотосессия проходила на балконе одной из столичных многоэтажек.