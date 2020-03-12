Такая нежная: Катю Осадчую в женственном кэжуал наряде заподозрили в беременности

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая призвала сохранять спокойствие во время карантина

Катя Осадчая и Юрий Горбунов стараются урвать в своем плотном рабочем графике время, чтобы провести его с родными и маленьким сыном - к примеру, на 8 марта они с цветами отправились поздравлять всех женщин своей семьи. В ближайшие пару недель у них появится больше свободного времени, ведь в Украине ввели карантин из-за коронавируса, так что все массовые и культурные мероприятия отменяются.

При этом Осадчая призвала своих поклонников оставаться спокойными и следить за здоровьем. На своей странице в Instagram Катя поделилась атмосферным весенним снимком, на котором она запечатлена на лужайке перед их с мужем загородным домом в нежном и женственном наряде в стиле кэжуал.

На теледиве - трендовая в этом сезоне юбка-плиссе светло-кофейного оттенка и такого же цвета уютный свитер. Она дополнила лук кроссовками и солнцезащитными очками, а в руках держит легкий шарфик.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Keep calm. Карантин внесе зміни в наші плани, про це ми повідомимо окремо. А поки працюємо, Світське життя цієї суботи вийде за планом. Будьте здорові", - написала Осадчая.

Пользователи сети восхищаются ее очаровательным образом и цветущим видом, а многие также обратили внимание на несколько выпирающий живот знаменитости и тут же принялись интересоваться, уж не беременна ли она.

Красота

Вагитна????

Дякуємо і вам всього найкращого!

Катя,Гарно виглядаете

Вагiтна?

Гарно вигдядаєте, вибачте за запитангя Ви так гарно вигдядаєте, може вагітні

Катюша здравствуйте! Вы моя любимица, я всегда смотрю ваши передачи даже в инете. Сад у вас красивый ,но деревья не прошли зимнию обрезку!

Дякуємо! Вам і Вашій Родині дай Бог здоров`я!

Очень нежная и женственная!!как вам удаётся держаться в форме?

Точно вагітна

Вагітна)?

Катюша вагітна?

Боже , як вертається мода

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Ранее Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали свой культурный выход в свет. Они сходили в театр на спектакль "Тевье-Тевель" с отличным актерским составом, на который ведущий давно хотел попасть.