Такая же красивая? Шарлиз Терон показала, как выглядит сразу после пробуждения

Шарлиз Терон (фото: instagram.com/psfilmfest)

Актриса показала "постельное" селфи

Шарлиз Терон – классическая голливудская красавица, которая с годами, кажется, становится только красивее. По крайней мере, такой мы ее видит на красных дорожках и глянцевых съемках. Но какая она в реальной жизни? Шарлиз решила сама расставить все точки над «и», показав селфи без макияжа сразу после пробуждения.

Актриса опубликовала фото, сделанное в постели. Она лежит в подушках вместе со своим домашним любимцем – псом Джонни. «Ленивое утро», – написала знаменитая блондинка. Выглядит Шарлиз просто великолепно: гладкая кожа, свежее отдохнувшее лицо и счастливая улыбка… Правда, не исключено, что 44-летняя актриса использовала фильтр и редактор для обработки фото. Что можно предположить по размытым контурам и коричневому оттенку снимка.

Актриса любит откровенничать с поклонниками (фото: instagram.com/charlizeafrica)

К слову, это уже не первый раз, когда Терон «откровенничает» со своими фолловерами. Не так давно она опубликовала фото из реальной жизни, сопроводив его роскошным снимком из рекламной кампании Dior. «Instagram&реальность», – написала она под кадром, давая понять, что и сама не прочь поиронизировать над виртуальной реальностью и тем, как она отличается от реальной жизни.

В жизни актриса так же прекрасна (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Впрочем, откровенность актрисы касается и других сторон ее жизни. Так, в подкасте журнала “W Magazine” она призналась, что получить опеку над детьми ей было крайне сложно. Множество встреч, разговоров со специалистами, в матерями, которые отказывались от детей, а в результате – еще несколько лет ожидания… Таким был путь к материнству одной из самых популярных актрис в мире.

«Первое усыновление было действительно мучительным. На тот момент Джексон был, кажется, восьмым ребенком в «списке на рассмотрение». В усыновлении некоторых детей мне отказывали. Также были женщины с высоким риском срыва беременности… И появился Джексон. Я к нему очень сильно эмоционально привязалась, но что-то пошло не так. Мне понадобилось два года, чтобы собрать все документы. Я была разбита», – делится тяжелыми воспоминаниями Терон.

Но, несмотря на все трудности, Шарлиз называет появление детей «самым чистым и светлым моментом счастья в ее жизни».