Такая худенькая! Постройневшая Настя Каменских восхитила спортивным фотосетом

Популярная певица Настя Каменских, невзирая на плотный рабочий график, не престает заниматься спортом, который давно стал неотъемлемой частью ее жизни. Артистка даже обзавелась собственным брендом одежды NK Sport, а также сама с удовольствем носит вещи из собственной коллекции. Так, в Instagram она опубликовала целую вереницу фото, сделанных во время пробежки на свежем воздухе в компании ее тренера Андрея Хомицкого и симпатичного четверолапого друга.

Настя запечатлена в черной спортивной куртке-анораке, леггинсах и белой шапке с логотипом своего бренда. Роскошные локоны артистки предусмотрительно собраны в пучок.

"Я обожаю свой образ жизни! И с каждым днем становлюсь все лучше и лучше!" - оставила Настя вдохновляющую подпись на английском языке.

Настя Каменских на пробежке (фото: instagram.com/kamenskux)

Внимательные подписчики отметили, что Настя отлично похудела, а ее стройной фигуре можно только позавидовать.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

"Такая худенькая здесь", "Така струнка і підтягнута. Головне - залишатися здоровою, активною та життєрадісною!", "Настя, выглядишь просто шикарно. Умничка! Держи себя в форме и дальше!", "Настя, ты очень похудела! Твоей силе воли и твоему стремлению можно позавидовать! Ты умница. Ты красивая в любом весе. Главное, чтобы тебе было комфортно!", "Красуня! Схудла ж як! Супер!", - писали комментаторы.

Автором спортивной фотосессии выступила супруга Андрея, Ольга Хомицкая. Также на странице тренера можно увидеть еще пару фото с пробежки вместе с певицей.

Настя Каменских на пробежке (фото: instagram.com/khomytskyi_official)

Ранее Настя Каменских взбудоражила сеть фото в бежевом боди и высоких лаковых ботфортах.

Кстати, Андрей Хомицкий также является тренером продюсера и рэпера Потапа, который удивил поклонников похудевшим видом.