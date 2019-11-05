Сынок снимал: нежная Ольга Фреймут умилила домашним фотосетом с мужем

Ольга Фреймут с мужем Владимиром Локотко (фото: instagram.com/freimutolia)

Телеведущая показала себя в расслабленной обстановке

Ольга Фреймут не слишком любит выставлять на показ личную жизнь, да и ее страничку в Instagram слишком активной не назовешь, зато тем ценнее фото из семейного архива, которыми изредка делится ведущая. Например, она публично восхитилась талантами своей старшей дочери от первого брака Златы Митчелл. Кстати, девочка подалась в дизайнеры и даже обзавелась собственным брендом одежды – еще одним поводом для гордости ее звездной мамы. В этот раз Ольга решила побаловать поклонников домашними фото с мужем Владимиром Локотко.

На парочке кадров ведущая сидит на полу, облокотившись о мужа. На ней – темные джинсы с необработанным нижним краем от 7 for all mankind – трендовая модель сезона и яркая свободная блузка с рукавами-буфами. Волосы собраны сзади, пару прядей выбились на лицо. Макияж – черные стрелки на веках и красная помада на губах.

"Люблю мою сім’ю. Деякі фото зробив Валерій", - подписала фотосессию с любимым Ольга, сообщив, что автором кадров стал ее маленький сын.

Ольга Фреймут с мужем Владимиром Локотко (фото: instagram.com/freimutolia)

Поклонники пришли в восторг от снимков пары и отметили сходство супругов.

Ольга Фреймут с мужем Владимиром Локотко (фото: instagram.com/freimutolia)

Чудова пара

Вы клевые! Счастья вам!

Какой у вас красивый муж

Гарні дуже

Какие вы красивые

Нарешті гарне фото хорошої сім'ї, ви дуже гарна пара, гарного вам життя

Вы очень гармоничная пара. Очень подходите друг другу внешне. Любви Вам

Захоплююсь вами, неймовірні

Ви справді пасуєте один одному як горнятуо до тарілочки. Як вишукана сукня до розкішних дорогих туфельок. Щастя вамиі вашій родині! Захоплююсь вами!

Красивая и счастливая пара

Ви дуже схожi, гарна пара

Скриншот комментариев

Ранее Ольга Фреймут поделилась своими рассуждениями о любви, отношениях и браке.