Сыграло злую шутку: ALEKSEEV вспомнил о странном курьезе на вокзале

Популярный украинский артист ALEKSEEV, который рассекретил роман с солисткой ВИА Гры, на съемках шоу «Привіт, 20-ті!», которое канал «Украина» покажет вечером 31 декабря в 20:00, вспомнил, как опоздал на поезд несмотря на то, что приехал на вокзал за два часа до отправления.

В эксклюзивном интервью журналистам канала «Украина» артист ALEKSEEV рассказал, как однажды опоздал на свой поезд:

«История забавна тем, что мы приехали на вокзал заранее, но… умудрились опоздать. Мы приехали за два часа до отправления поезда – нужно было ехать на следующий концерт. Зашли в кафешку, и так заговорились, что не заметили, как пролетело время, – мы почти бежали, чтобы успеть».

Однако, несмотря на заблаговременный приезд, артист на поезд так и не попал, а виной всему… современные технологии.

«Тогда нас подвели билеты: на тот момент только-только начинали работать электронные, и у нас что-то было неправильно, кажется, у нас не было их в распечатанном виде… и это сыграло злую шутку. Пришлось остаться до вечера и лететь самолетом», – рассказал ALEKSEEV за кулисами грандиозного шоу «Привіт, 20-ті!», которое канал «Украина» покажет 31 декабря в 20:00.

Алексеев на сцене новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!»

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу «Привіт, 20-ті!» стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.