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Сводишь с ума: Тина Кароль обеспокоила поклонников будоражащим фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.04.2019 - 14:07
Сводишь с ума: Тина Кароль обеспокоила поклонников будоражащим фото
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица позировала в чувственном утонченном образе

Тина Кароль мастерски будоражит воображение поклонников своими изысканными и чувственными образами. Пикантные наряды сменяются подчеркнуто-елегантными, которые делают акцент на женственности и хрупкости поп-дивы. Сеть с интересом рассматривает ее look'и и обсуждает дизайнеров и бренды, которые предпочитает носить звезда.  Тина признается, что в повседневной жизни совсем неприхотлива в выборе одежды, а роскошные наряды бережет для сцены и выходов в свет. Так, звезда опубликовала в Instagram снимок в эффектном платье из совместного клипа с группой "Бумбокс" на новый трек "Безодня". Правда, кадр не на шутку обеспокоил ее фанов.

Обворожительная певица позирует в красном платье миди с мелким цветочным принтом. Пикантности ее наряду добавляет шнуровка в области декольте и будоражащий воображение разрез до бедра, обнажающий стройные ноги поп-дивы.

Правда, поводом понервничать для поклонников стал не внешний вид их любимицы, хотя многие из них отметили, что Тина бесстрашно позирует в летней одежде в холодном съемочном павильоне. Ее коллега и партнер по дуэту Андрей Хлывнюк рассказал, как артистка стойко выдержала 8-часовую смену и даже не пожаловалась на условия работы!

Сводишь с ума: Тина Кароль обеспокоила поклонников будоражащим фото

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Больше всего их озадачили узкие монорельсы, на которых стоит Тина. Скорее всего, по ним передвигалось оборудование во время съемок клипа. Фаны звезды попросили ее больше не позировать в столь опасной локации, ведь они очень беспокоятся за своего кумира.

Конечно же, не обошлось и без традиционных комплиментов в адрес великолепной Тины, которая в очередной раз пленила сердца подписчиков своей красотой.

Сводишь с ума: Тина Кароль обеспокоила поклонников будоражащим фото

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Не холодно в летнем платьице?", "Самое красивое фото! Тина, так держать!", "Женственная натура со стальным характером. Сила в каждой позе и движении», «А зачем там рельсы?", "Я переживаю, не стой",  "Ах, эти ноги... Сводили с ума многих", "Тина, срочно воздуха, это слишком шикарно", "Опять в холодном павильоне в летнем платье стоишь?", "Что, опять в холодном павильоне в летнем платьице ходим?", "Тина, когда ждать еще чего-то нового? Сведи уже нас с ума окончательно", "Тин, на рельсах стоять опасно", "Я, конечно, понимаю - ты красива и все дела, но на рельсах стоять я запрещаю", - писали обеспокоенные комментаторы.

Тина Кароль вышла в свет в роскошном полупрозрачном платье с рюшами и оборками от бренда Kristian Aadnevik.

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